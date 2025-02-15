NBA／名人賽被酸「有幾枚戒指？」 邦茲幽默回應逗笑觀眾
明星周名人賽今天登場，焦點不僅是場上交鋒，兩位教練「垃圾話對決」也成為話題。其中NFL傳奇外接手萊斯（Jerry Rice）嘲弄大聯盟全壘打王邦茲（Barry Bonds）無冠，邦茲幽默回應「我有兩枚離婚戒指」，成為名場面逗笑觀眾。
本屆名人賽分別由兩位舊金山體壇傳奇萊斯和邦茲擔任教練，兩人賽前也進行了一場「垃圾話對決」。萊斯首先出招，對邦茲問：「你有幾枚冠軍戒指？」觀眾一陣驚呼。邦茲雖作為大聯盟全壘打王，生涯累積762轟，但卻無緣世界大賽冠軍；反觀萊斯效力舊金山49人隊時，曾拿下3座超級盃冠軍。
面對質疑，邦茲回擊道：「我是土生土長的舊金山人，而你只是被租借過來的。」暗諷萊斯來自密西西比，並不是真正的舊金山人。萊斯不甘示弱，再次「靈魂拷問」對方冠軍戒指有幾枚，甚至強調兩次，火藥味頓時倍增。
就在這時，邦茲幽默回覆：「離婚戒指有兩枚。」瞬間逗笑現場觀眾，連萊斯都笑到彎腰。最終比賽也由邦茲帶領的球隊以11分之差取得勝利，畫下完美落幕。
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