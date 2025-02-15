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NBA／穩了？亞歷山大年度MVP民調狂掃 大幅領先約柯奇

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
亞歷山大在年度MVP之爭與約柯奇形成一時瑜亮。 路透社
亞歷山大在年度MVP之爭與約柯奇形成一時瑜亮。 路透社

根據《ESPN》報導，目前暫居聯盟得分王的雷霆當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）在年度MVP的調查中以明顯優勢壓過金塊超級中鋒約柯奇（Nikola Jokic），很有可能贏得這個重要個人獎項。

這項調查類似官方投票方式，亞歷山大在100張第1名選票中拿到70張，剩下30張則是拿到第2名選票；至於約柯奇則是拿到另外30張第一名選票，69張第2名選票和1張第3名選票。

媒體分析顯示，亞歷山大的年度MVP之路可說是走得愈加穩固。

邁入生涯第7年的亞歷山大，本季場均32.5分6.1助攻5.1籃板1.9抄截，投籃命中率52.3%，三分球命中率35.9%，展現絕佳效率，更帶領雷霆取得44勝10敗的成績，與騎士並列聯盟最佳。

至於約柯奇本季在金塊戰力起伏的情況下，一肩扛下所有重擔，繳出場均大三元的強勢表現，且上場時間、得分、助攻、抄截等數據都創下生涯新高，累積25次大三元，投籃命中率57.7%，每場投進2顆三分球和45.0%的三分球命中率也都是生涯最佳表現。金塊也在約柯奇的帶領下，排名挺進西區前3。

就個人表現來說，約柯奇幾乎已是無懈可擊，不利之處或許只是他在過去4年已經拿過3次年度MVP，在新鮮感和印象分數方面稍微吃虧。

《ESPN》記者邦坦普斯（Tim Bontemps）提到，今年年度MVP之爭是2019-20年賽季安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）與詹姆斯（LeBron James）相爭之後，兩座大山的頂尖交鋒。他提到，除非出現重大變化，否則MVP之爭將會呈現如此次調查般的結果。

另外在官方公布的MVP排行榜中，亞歷山大和約柯奇持續領先群雄；40歲老漢詹姆斯（LeBron James）挾著出色表現和湖人戰績起飛，排名直衝第6，落在安戴托昆波、泰托姆（Jayson Tatum）、唐斯（Karl-Anthony Towns）之後。

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