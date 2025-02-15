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NBA／曾見證「林來瘋」傳奇 灌籃大賽冠軍：會去請教林書豪

聯合新聞網／ 綜合報導
灌籃大賽冠軍麥克朗致敬林書豪。 法新社
灌籃大賽冠軍麥克朗致敬林書豪。 法新社

NBA明星周盛大展開，今天率先迎來新秀挑戰賽，林書豪也參與其中，但不是球員身分，而是「Team G league」榮譽教練。介紹隊伍時他身穿黑色西裝登場，低調不失帥氣贏得滿場球迷歡呼。賽前2屆灌籃大賽冠軍王麥克朗（Mac McClung）也致敬這位亞洲傳奇，直呼能和林書豪同隊相當榮幸。

明星周最先登場的新秀挑戰賽共有4支球隊，分別是林書豪擔任教練的「Team G league」，哈達威（Tim Hardaway）擔任教練的「Team T」，李奇蒙（Mitch Richmond）為教練的「Team M」和穆林（Chris Mullin）擔任教練的「Team C」。獲勝隊伍能夠進入明星賽正賽，與球星共同廝殺，而最後「Team G league」拿到亞軍無緣決賽，至於冠軍則是「Team C」。

當現場廣播球員介紹到「Team G league」時，林書豪身穿一襲黑色西裝帥氣登場，帶領緬因塞爾蒂克隊戴維森（JD Davison）、聖塔克魯茲勇士隊斯賓瑟（Pat Spencer）和奧西歐拉魔術隊麥克朗等人進場。

賽前受訪時，現年26歲的麥克朗談到林書豪，並對其傳奇故事表達致敬：「我們曾親眼見證林書豪的故事，能和他相處真的很棒，我想我應該會去向他請教一下，很榮幸能和他共事。」

明星賽 林書豪 麥克朗

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