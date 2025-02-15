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NBA／明星賽將對決「詹柯杜」 勇士小將：我們有年紀優勢

聯合新聞網／ 綜合報導
勇士小將傑克森-戴維斯。 法新社
勇士小將傑克森-戴維斯。 法新社

勇士隊傳奇球星穆林（Chris Mullin）率領的「Team C」奪下新秀挑戰賽冠軍，拿下明星賽正賽門票，將對決擁有柯瑞（Stephen Curry）、詹姆斯（LeBron James）和杜蘭特（Kevin Durant）的歐尼爾隊，勇士小將傑克森-戴維斯（Trayce Jackson-Davis）直呼，這是公平的對決。

台灣時間17日「Team C」將與歐尼爾隊交手，對此，下周才滿25歲的傑克森-戴維斯直呼，「柯瑞、詹皇、杜蘭特？這肯定是一個公平的挑戰。」他希望贏下這場比賽，「我認為我們這隊所有人都會嘗試跑動，跑起來！我們年紀有優勢！」

如果拿下冠軍，每名球員能獲得12.5萬美金，亞軍5萬，第3、4名則是2萬5。傑克森-戴維斯表示，「支票很棒，但擊敗那些傢伙的價值是支票的10倍，上場拼盡全力，享受比賽，我很喜歡我們這支球隊，喜歡我們得到的機會。」

值得一提的是，柯瑞、詹姆斯和杜蘭特都將對決各自球隊的小將，勇士隊有傑克森-戴維斯，湖人隊有肯奈特（Dalton Knecht），太陽隊則是鄧恩（Ryan Dunn）。

Kevin Durant LeBron James Stephen Curry 勇士 太陽 明星賽 湖人

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