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NBA／重回湖人「感覺有點怪」 菜鳥射手也想參加灌籃大賽

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
湖人新秀肯奈特。 法新社
湖人新秀肯奈特。 法新社

湖人先前與黃蜂所談成的一筆交易案，最終宣告撤銷，讓原本即將被送走新秀肯奈特（Dalton Knecht）在短短幾天內重新穿上紫金球衣，心情宛如坐了雲霄飛車。

近日談到這個過程，肯奈特坦言這種情況「有點奇怪」，不過他也表示，能夠重新回到球隊繼續與詹姆斯（LeBron James）和唐西奇（Luka Doncic）兩大球星搭配，讓他倍感幸運。

「這真的很奇怪。我是為數不多曾經被交易後又回來的人之一，這一路走來真是瘋狂旅程。我很高興能回到這裡，成為球隊的一份子。現在我有機會向唐西奇學習。我之前與戴維斯、詹姆斯一起訓練，現在又能與唐西奇、詹姆斯共事，這實在太瘋狂了。我可以從很多偉大球員身上學到東西。」肯奈特說。

肯奈特也分享了前隊友羅素（D'Angelo Russell）給他的建議：「他告訴我，比賽結束以後就要立刻翻頁往前看，不要太在意你打得如何。無論那場比賽是好的是壞，你都要快速調整心態，為下一場比賽做好準備。」

肯奈特在今年新秀挑戰賽中被分配到穆林（Chris Mullin）率領的「Team C」，最後他們連續擊敗對手奪下冠軍，將可以在明星賽挑戰前輩們。

面對明星周滿滿活動，肯奈特笑稱，雖然外界可能更希望他參加三分球大賽，但他同樣有意挑戰灌籃大賽：「也許有朝一日我會參加灌籃大賽，我覺得自己也能兼顧三分與灌籃。」

回憶起自己喜歡的明星周時刻，肯奈特透露對於葛里芬（Blake Griffin）那年飛越汽車的灌籃印象深刻，同時更把拉文（Zach LaVine）在灌籃大賽的表現列為最佳演出。

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