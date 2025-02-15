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NBA／明星賽再聯手！詹皇和柯瑞坦言曾「互相討厭」

聯合新聞網／ 綜合報導
詹姆斯(左)、柯瑞(右)回顧「勇騎大戰」，坦承當時競爭激烈到「很討厭彼此」。 路透
詹姆斯(左)、柯瑞(右)回顧「勇騎大戰」，坦承當時競爭激烈到「很討厭彼此」。 路透

詹姆斯（LeBron James）和柯瑞（Stephen Curry）2015至18年連4季在總決賽交手，「勇騎大戰」令球迷津津樂道。如今兩人已從勁敵變成老友，本季將再度於明星賽聯手，近日受訪時詹柯回顧過去，坦承當時競爭激烈到「很討厭彼此」。

兩人最早在2014～15賽季總決賽成為對手，當時柯瑞領銜的勇士隊奪下冠軍，不過隔年被詹姆斯的騎士隊上演1：3大逆轉，這一次總決賽也讓例行賽豪取破紀錄73勝的勇士留下遺憾。2016至17賽季勇士迎來「死神」杜蘭特（Kevin Durant），接下來連2年捧起冠軍金盃，直到2018～19賽季詹皇轉戰湖人隊，加上暴龍隊異軍突起，才結束這長達4年的「宿命之戰」。

詹姆斯接受《ESPN》採訪時回顧當年的激烈對決，並坦言不喜歡柯瑞：「當時場上有個人不斷阻擋你達成目標，怎麼可能喜歡對方？因為我們都想拿下歐布萊恩金盃。」柯瑞則說：「當時只想著贏球，所以會出現垃圾話、競爭跟敵意，但尊重也一直都在。我不喜歡的是場上的騎士隊23號，但場下的詹姆斯是我很欣賞的人。」

有趣的是，本季交易大限前勇士曾試圖招募詹姆斯，讓兩老實現聯手，不過這筆交易被湖人和詹姆斯拒絕，胎死腹中。對此柯瑞分享：「任何球商夠高的球員加入新球隊，應該都能找到共存方式，但我從沒想過詹姆斯可能離開湖人，也沒想過自己會離開勇士。」

LeBron James Stephen Curry 勇士 明星賽 湖人

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