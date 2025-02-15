NBA／理解杜蘭特昔承受巨大批評 柯爾：不會怪他不想回勇士

在勇士交易得到巴特勒（Jimmy Butler）之前，他們幾乎是要成功迎回昔日連霸功臣杜蘭特（Kevin Durant）。不過由於後者拒絕了提案，導致雙方無緣再次聚首。勇士主帥柯爾（Steve Kerr）接受採訪時表示，自己完全能夠理解杜蘭特的決定，一點都不會責怪他，也不會對此感到不滿。

柯爾坦言，杜蘭特過往在加入勇士時已經扛下太多批評，沒有必要繼續承受這樣的言論。「我完全不會怪他不想再回來，」柯爾說，「當時他承受了很多攻擊，大家都說他只是來『搭便車』。即便連續獲得總冠軍賽MVP，還是免不了遭受外界批評，所以他為什麼要再去面對這些。」

「我尊重KD的決定。我不會試圖去說服任何人去他們不想去的地方。」柯爾說。

杜蘭特將在今年明星賽回到勇士主場，他與柯瑞（Stephen Curry）、詹姆斯（LeBron James）一同效力「Team Shaq」，也是3人繼巴黎奧運之後再度同隊。