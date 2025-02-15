NBA／新秀挑戰賽執教G聯盟獲亞軍 林書豪無緣明星賽

NBA全明星周首日舉行新秀挑戰賽，台裔球星林書豪執教的G聯盟隊今天在冠軍戰以14比25敗給C隊，無緣挺進明星賽。

Jeremy Lin tonight honorary coach at NBA Rising Stars game pic.twitter.com/ENy9AzfD0r — New York Basketball (@NBA_NewYork) 2025年2月15日

由於今年NBA全明星週新秀挑戰賽在金州勇士主場「大通中心」（Chase Center）舉行，因此4支球隊總教練全都跟勇士有關，包括哈德威（Tim Hardaway）領軍的T隊（Team T）、李奇蒙（Mitch Richmond）帶隊的M隊（Team M），以及由穆林（Chris Mullin）掛帥的C隊（Team C），加上林書豪帶領的G聯盟隊。林書豪曾在2010年至2011年賽季為勇士效力。

Coaches Chris Mullin & Jeremy Lin give their thoughts headed into the #CastrolRisingStars Final 🗣️@TaylorRooks got the scoop before the night's finale ⭐️ pic.twitter.com/I2UTm1A95Z — NBA on TNT (@NBAonTNT) 2025年2月15日

新秀挑戰賽以目標得分制取代傳統的計時制，準決賽階段由先獲40分的一隊晉級，冠軍戰階段則以率先拿下25分的球隊奪冠。

C隊今天憑藉聖安東尼奧馬刺新秀卡瑟爾（Stephon Castle）跳投進球致勝，以40比34擊敗T隊，率先晉級冠軍戰。卡瑟爾繳出6分4籃板4助攻。猶他爵士的喬治（Keyonte George）為C隊貢獻10分。T隊最高分則是多倫多暴龍球員迪克（Gradey Dick）12分。

Listen to a mic'd up Coach Jeremy Lin as he reacts to Team G League's game-winning three 🔊 pic.twitter.com/ymJDuPjfeS — NBA Philippines (@NBA_Philippines) 2025年2月15日

G聯盟隊則是靠著麥高文（Bryce McGowens）三分球絕殺，終場40比39擊敗M隊，搶下冠軍戰門票。米勒（Leonard Miller）為G聯盟隊攻下14分。湯普森（Amen Thompson）為M隊挹注11分。

G聯盟隊接著與C隊進行冠軍戰，C隊在卡瑟爾帶領下打出一波17比2。卡瑟爾助喬治大空檔命中三分球致勝，率C隊以25比14擊敗G聯盟隊。卡瑟爾獲選新秀挑戰賽最有價值球員（MVP）。

Stephon Castle earned #CastrolRisingStars MVP honors with two strong performances!



🏆 18 PTS (12 of 25 in Championship)

🏆 7 REB

🏆 6 AST



He led Team C to the #NBAAllStar mini-tournament on Sunday! pic.twitter.com/t7Bwx99PbK — NBA (@NBA) 2025年2月15日

C隊接下來將由WNBA傳奇人物帕克（Candace Parker）領軍，參加美東時間16日晚間8時（台灣時間17日上午9時）明星賽，首輪將對決歐尼爾（Shaquille O'Neal）率領的「Team Shaq」。