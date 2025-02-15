NBA／馬刺菜鳥奪MVP寫歷史 湖人小將明星賽挑戰詹皇

林書豪所率領的發展聯盟聯隊「Team G」，在新秀挑戰賽首輪靠著麥高文斯（Bryce McGowens）的三分絕殺，挺進最後決賽；不過在面對穆林率領的「Team C」時，卻是擋不住馬刺新秀卡瑟爾（Stephon Castle）的強勢發揮，最終以14比25敗陣。

WHAT A SHOT BY BRYCE MCGOWENS 🎯🎯



Team G League advances to face Team C in the #CastrolRisingStars Championship on TNT!



Winner plays in the #NBAAllStar mini-tournament on Sunday 👀 https://t.co/ejyYg0z2SN pic.twitter.com/fKozz3K6Ua — NBA (@NBA) 2025年2月15日

贏得1月西區最佳新秀的卡瑟爾，首輪比賽6投3中得到6分4籃板4助攻，還命中致勝跳投；進入決賽後，卡瑟爾更上層樓，8投5中得到球隊近半的12分外加3籃板2助攻，最後一波助攻讓喬治（Kyshawn George）命中致勝球。如此冠絕全場的表現，也讓卡瑟爾獲選新秀挑戰賽MVP。

值得一提的是，自1994年新秀挑戰賽開始舉辦以來，卡瑟爾是2010年的布萊爾之後又一位贏得MVP的馬刺新秀。當年布萊爾（DeJuan Blair）在一二年級的對決中豪取22分23籃板，與伊文斯（Tyreke Evans）共享MVP獎杯。

Stephon Castle earned #CastrolRisingStars MVP honors with two strong performances!



🏆 18 PTS (12 of 25 in Championship)

🏆 7 REB

🏆 6 AST



He led Team C to the #NBAAllStar mini-tournament on Sunday! pic.twitter.com/t7Bwx99PbK — NBA (@NBA) 2025年2月15日

不過卡瑟爾能夠單獨獲獎，也是寫下屬於自己的里程碑；卡瑟爾明天將參加灌籃大賽，之後還要參與全明星賽，堪稱今年明星周最忙碌的球員。

「Team C」成員除了卡瑟爾外，還包括喬治、周志豪（Zach Edey）、肯奈特（Dalton Knecht）、傑克森-戴維斯（Trayce Jackson-Davis）、鄧恩（Ryan Dunn）、威爾斯（Jaylen Wells）。他們將在明星賽挑戰「Team Shaq」。

這意味著肯奈特將要和陣中老大哥詹姆斯（LeBron James）正面對決，傑克森-戴維斯和鄧恩也要全力阻擋自家的柯瑞（Stephen Curry）、杜蘭特（Kevin Durant），形成有趣的畫面。

「Team Shaq」擁有「三老」之餘，還有里拉德（Damian Lillard）、哈登（James Harden）、泰托姆（Jayson Tatum）和布朗（Jaylen Brown），而厄文（Kyrie Irving）則會頂替受傷的戴維斯（Anthony Davis）出賽。