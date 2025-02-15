NBA／尊重KD不想重返勇士 柯瑞：沒有很糟的感覺

勇士隊今年交易大限截止前曾試圖將太陽隊球星杜蘭特（Kevin Durant）找回灣區，不過最終被以「感覺不對」和「不是時候」遭到拒絕。對於這個決定，勇士當家柯瑞（Stephen Curry）和總教練柯爾（Steve Kerr）表達理解，並在受訪中點出可能原因。

杜蘭特曾在2016至19年效力勇士，幫球隊拿下2座總冠軍外，也連2年獲總決賽MVP。即使榮譽傍身，但外界還是將他貼上「抱團」標籤。輿論批評、傷病外加隊內矛盾讓這位歷史級得分手最終離開了灣區，而勇士王朝也隨即瓦解。

當被問到杜蘭特拒絕重返勇士一事，柯瑞表示，「我並沒有很糟的感覺。考慮這筆交易對杜蘭特的情感相對複雜，因此任何決定都能理解。沒辦法強求任何人都能不管過去，我尊重杜蘭特，沒有人可以控制交易，我會與他談話也只是想確保他是否真的想來勇士，而不是試圖說服他到一個不想來的地方。」

柯爾也表示贊同，並說道杜蘭特在過去加入勇士時已經接受太多批評，沒有必要繼續承受這些，「當時他承受了很多糟糕事情，大家都說他只是在搭便車（杜蘭特到勇士前單季73勝，總決賽不敵騎士隊）。即便連續獲得總決賽MVP還是免不了批評，所以他為什麼要承受這些。」

杜蘭特本周將參加於勇士主場大通中心舉辦的全明星賽正賽，屆時球迷也能重溫過去美好，再度看到杜柯連線。