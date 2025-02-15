NBA／戴維斯預計至少休4周 達拉斯驚天交易後主力中鋒全滅

渴望能和正牌中鋒搭檔的全能明星長人戴維斯（Anthony Davis），在被交易到達拉斯之後，沒想到包含自己在內的所有主力長人卻是「全滅」了。

因為唐西奇的驚天交易案，戴維斯成為籌碼被送到獨行俠，乍看之下他將可以和葛佛（Daniel Gafford）、萊夫利（Dereck Lively II）、華盛頓（P.J. Washington）組成「四大金剛」，一同捍衛達拉斯天空。

沒想到戴維斯首戰繳出好表現卻不慎受傷，加上葛佛、華盛頓、萊夫利都有傷在身，就連替補老將鮑威爾（Dwight Powell）也缺席一段時間，陣中長人全掛免戰牌，讓獨行俠甚至只能用6呎7吋的愛德華（Kessler Edwards）暫代中鋒。

葛佛(右)、萊夫利(左)、華盛頓3大主力長人全都掛傷。 美聯社

根據《ESPN》報導，戴維斯因左內收肌拉傷，預計將缺席至少4周時間，球團也決定採取保守治療，避免傷勢進一步惡化。

先前對國王一戰受傷的葛佛，確認為右膝內側副韌帶3級扭傷，至少得休息6週。他在社群也發文自我勉勵能盡快回歸。

原本也有擔任先發中鋒的萊夫利因為右腳踝應力性骨折已經休戰1個月，目前他仍穿著保護靴，很有可能會面臨賽季提前報銷。鮑威爾受到臀部傷勢影響也是缺席過去14場比賽。至於華盛頓則是右腳踝扭傷缺席了最近6場比賽中的5場，不過他已經是獨行俠長人傷勢較輕微的一位。

獨行俠在明星周前連續擊退勇士和熱火，近5戰拿下4勝，排名西區第8，能否穩住季後賽席次，未來仍得面臨不少苦戰。