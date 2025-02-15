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NBA／歐尼爾4.9億續留TNT 轉播天團4人班底全數回歸

聯合新聞網／ 綜合報導
歐尼爾與《TNT》簽下每年超過1500萬美金合約，知名節目《Inside the NBA》班底續留成功。 路透社
歐尼爾與《TNT》簽下每年超過1500萬美金合約，知名節目《Inside the NBA》班底續留成功。 路透社

根據「Front Office Sports」報導，傳奇球星「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）與《TNT》簽下每年超過1500萬美金（約台幣4.9億）合約，知名節目《Inside the NBA》班底續留成功。

由於NBA大幅調漲未來11年的轉播權，僅迪士尼（旗下公司為《ESPN》、《ABC》）、《NBC》擁有足夠財力簽約，並分別付出26億（約台幣849.7億）與25億美元（約台幣817億），至於《TNT》母公司華納兄弟探索公司提出匹配競爭者《Amazon Prime》的18億美元（約台幣590億），但遭到聯盟拒絕，最終失去轉播權，合約期限至2024～25賽季。

知名節目《Inside the NBA》。 美聯社
知名節目《Inside the NBA》。 美聯社

消息確定後，由《TNT》轉播天團歐尼爾、巴克利（Charles Barkley）、史密斯（Kenny Smith）和強森（Ernie Johnson）組成的節目《Inside the NBA》也可能走向結局。不過華納兄弟探索公司感到不公，於去年7月將NBA告上法庭，並達成和解，將《Inside the NBA》授權給《ESPN》，同時拿到11年海外版權。

保住《Inside the NBA》，《TNT》隨即與歐尼爾重新簽約，巴克利已在2022年簽下一紙10年2.1億美元（約台幣68.6億）合約，未來4人班底將能全數回歸。

巴克利 歐尼爾

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