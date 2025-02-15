NBA／新秀挑戰賽4隊廝殺！林書豪擔任主帥 潛力新星輪番上陣

NBA明星周將在台灣時間15至17日於勇士隊主場大通中心（Chase Center）舉行，首日登場的新秀挑戰賽也因為林書豪重返灣區受到關注。

新秀挑戰賽於1994年開始舉行，至今已有31年歷史，首屆MVP由「一分錢」哈德威（Penny Hardaway）所拿下；自2022年起，新秀挑戰賽的賽制也做了調整，改為單淘汰制的小型錦標賽。

新秀挑戰賽由4隊進行淘汰賽。

今年同樣分為4支球隊，分別由著名的「Run TMC」組合哈德威（Tim Hardaway Sr.）、穆林（Chris Mullin）和李奇蒙（Mitch Richmond）領軍，加上林書豪所帶領的發展聯盟聯隊。

The semifinal matchups for the 2025 #CastrolRisingStars!



🌟 TEAM C vs. TEAM T

🌟 TEAM G LEAGUE vs. TEAM M



Action tips off TONIGHT at 9:00pm/et on TNT. The two Semifinal winners will meet in the Championship and the champions will move on to compete in the #NBAAllStar… pic.twitter.com/enqU3iFxFp — NBA (@NBA) 2025年2月14日

首輪組合「Team C」將對上「Team T」、「Team M」則要對決「Team G」，率先拿到40分的球隊就能晉級冠軍戰；至於第二輪決賽要獲得25分即可勝出，冠軍隊將會在2月17日的明星賽正賽登場，與另外24名球星組成的3支球隊捉對廝殺。

本屆新秀挑戰賽除了因為林書豪重返灣區擔任總教練受到矚目外，聯盟主要一二年級生除了去年狀元溫班亞瑪（Victor Wembanyama）已經入選明星賽，其他年輕新星都將同場較勁，其中分屬火箭和活塞的湯普森兄弟（Amen Thompson & Ausar Thompson）將一起聯手，今年選秀狀元里薩赫（Zaccharie Risacher）和榜眼薩爾（Alex Sarr）的法國搭檔也會並肩作戰。

Jeremy Lin tonight honorary coach at NBA Rising Stars game pic.twitter.com/ENy9AzfD0r — New York Basketball (@NBA_NewYork) 2025年2月15日

The Thompson twins are back home in The Bay 👏



Ausar & Amen had fun messing with @TaylorRooks ahead of the #CastrolRisingStars practice 😆 pic.twitter.com/yyVd0rVW0V — NBA TV (@NBATV) 2025年2月14日

林書豪率領的「Team G League」陣容：

戴維森（JD Davison），後衛：緬因塞爾蒂克 史班瑟（Pat Spencer），後衛：聖塔克魯茲勇士 麥克朗（Mac McClung），後衛：奧西歐拉魔術 謝普得（Reed Sheppard），後衛：里奧格蘭特德山谷毒蛇 麥高文斯（Bryce McGowens），後衛：撕裂之城混音 佩特（Dink Pate），前鋒：墨西哥城隊長 米勒（Leonard Miller），前鋒：愛荷華灰狼

哈德威率領的「Team T League」陣容：

布萊克（Anthony Black），後衛，奧蘭多魔術 達席爾瓦（Tristan da Silva），前鋒，奧蘭多魔術 迪克（Gradey Dick），後衛，多倫多暴龍 哈克斯（Jaime Jaquez Jr.），前鋒，邁阿密熱火 波傑姆斯基（Brandin Podziemski），後衛，金州勇士 里薩赫（Zaccharie Risacher），前鋒，亞特蘭大老鷹 薩爾（Alex Sarr），前鋒，華盛頓巫師

李奇蒙率領的「Team M League」陣容：

布澤利斯（Matas Buzelis），前鋒，芝加哥公牛 卡瑪拉（Toumani Camara），前鋒，波特蘭拓荒者 卡林頓（Carlton Carrington），後衛，華盛頓巫師 庫里巴利（Bilal Coulibaly），後衛，華盛頓巫師 史特羅瑟（Julian Strawther），後衛，丹佛金塊 湯普森（Amen Thompson），前鋒，休士頓火箭 湯普森（Ausar Thompson），前鋒，底特律活塞

穆林率領的「Team C League」陣容：