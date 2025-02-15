NBA／新秀挑戰賽4隊廝殺！林書豪擔任主帥 潛力新星輪番上陣
NBA明星周將在台灣時間15至17日於勇士隊主場大通中心（Chase Center）舉行，首日登場的新秀挑戰賽也因為林書豪重返灣區受到關注。
新秀挑戰賽於1994年開始舉行，至今已有31年歷史，首屆MVP由「一分錢」哈德威（Penny Hardaway）所拿下；自2022年起，新秀挑戰賽的賽制也做了調整，改為單淘汰制的小型錦標賽。
今年同樣分為4支球隊，分別由著名的「Run TMC」組合哈德威（Tim Hardaway Sr.）、穆林（Chris Mullin）和李奇蒙（Mitch Richmond）領軍，加上林書豪所帶領的發展聯盟聯隊。
首輪組合「Team C」將對上「Team T」、「Team M」則要對決「Team G」，率先拿到40分的球隊就能晉級冠軍戰；至於第二輪決賽要獲得25分即可勝出，冠軍隊將會在2月17日的明星賽正賽登場，與另外24名球星組成的3支球隊捉對廝殺。
本屆新秀挑戰賽除了因為林書豪重返灣區擔任總教練受到矚目外，聯盟主要一二年級生除了去年狀元溫班亞瑪（Victor Wembanyama）已經入選明星賽，其他年輕新星都將同場較勁，其中分屬火箭和活塞的湯普森兄弟（Amen Thompson & Ausar Thompson）將一起聯手，今年選秀狀元里薩赫（Zaccharie Risacher）和榜眼薩爾（Alex Sarr）的法國搭檔也會並肩作戰。
林書豪率領的「Team G League」陣容：
戴維森（JD Davison），後衛：緬因塞爾蒂克
史班瑟（Pat Spencer），後衛：聖塔克魯茲勇士
麥克朗（Mac McClung），後衛：奧西歐拉魔術
謝普得（Reed Sheppard），後衛：里奧格蘭特德山谷毒蛇
麥高文斯（Bryce McGowens），後衛：撕裂之城混音
佩特（Dink Pate），前鋒：墨西哥城隊長
米勒（Leonard Miller），前鋒：愛荷華灰狼
哈德威率領的「Team T League」陣容：
布萊克（Anthony Black），後衛，奧蘭多魔術
達席爾瓦（Tristan da Silva），前鋒，奧蘭多魔術
迪克（Gradey Dick），後衛，多倫多暴龍
哈克斯（Jaime Jaquez Jr.），前鋒，邁阿密熱火
波傑姆斯基（Brandin Podziemski），後衛，金州勇士
里薩赫（Zaccharie Risacher），前鋒，亞特蘭大老鷹
薩爾（Alex Sarr），前鋒，華盛頓巫師
李奇蒙率領的「Team M League」陣容：
布澤利斯（Matas Buzelis），前鋒，芝加哥公牛
卡瑪拉（Toumani Camara），前鋒，波特蘭拓荒者
卡林頓（Carlton Carrington），後衛，華盛頓巫師
庫里巴利（Bilal Coulibaly），後衛，華盛頓巫師
史特羅瑟（Julian Strawther），後衛，丹佛金塊
湯普森（Amen Thompson），前鋒，休士頓火箭
湯普森（Ausar Thompson），前鋒，底特律活塞
穆林率領的「Team C League」陣容：
卡瑟爾（Stephon Castle），後衛，聖安東尼奧馬刺
鄧恩（Ryan Dunn），前鋒，鳳凰城太陽
周志豪（Zach Edey），中鋒，曼菲斯灰熊
喬治（Kyshawn George），後衛，猶他爵士
傑克森-戴維斯（Trayce Jackson-Davis），前鋒，金州勇士
肯奈特（Dalton Knecht），後衛，洛杉磯湖人
威爾斯（Jaylen Wells），前鋒，曼菲斯灰熊
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