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NBA／新秀挑戰賽4隊廝殺！林書豪擔任主帥 潛力新星輪番上陣

聯合新聞網／ 綜合外電報導
林書豪帥氣現身明星賽新秀挑戰賽！ 截圖自影片
林書豪帥氣現身明星賽新秀挑戰賽！ 截圖自影片

NBA明星周將在台灣時間15至17日於勇士隊主場大通中心（Chase Center）舉行，首日登場的新秀挑戰賽也因為林書豪重返灣區受到關注。

新秀挑戰賽於1994年開始舉行，至今已有31年歷史，首屆MVP由「一分錢」哈德威（Penny Hardaway）所拿下；自2022年起，新秀挑戰賽的賽制也做了調整，改為單淘汰制的小型錦標賽。

新秀挑戰賽由4隊進行淘汰賽。
新秀挑戰賽由4隊進行淘汰賽。

今年同樣分為4支球隊，分別由著名的「Run TMC」組合哈德威（Tim Hardaway Sr.）、穆林（Chris Mullin）和李奇蒙（Mitch Richmond）領軍，加上林書豪所帶領的發展聯盟聯隊。

首輪組合「Team C」將對上「Team T」、「Team M」則要對決「Team G」，率先拿到40分的球隊就能晉級冠軍戰；至於第二輪決賽要獲得25分即可勝出，冠軍隊將會在2月17日的明星賽正賽登場，與另外24名球星組成的3支球隊捉對廝殺。

本屆新秀挑戰賽除了因為林書豪重返灣區擔任總教練受到矚目外，聯盟主要一二年級生除了去年狀元溫班亞瑪（Victor Wembanyama）已經入選明星賽，其他年輕新星都將同場較勁，其中分屬火箭和活塞的湯普森兄弟（Amen Thompson & Ausar Thompson）將一起聯手，今年選秀狀元里薩赫（Zaccharie Risacher）和榜眼薩爾（Alex Sarr）的法國搭檔也會並肩作戰。

林書豪率領的「Team G League」陣容：

戴維森（JD Davison），後衛：緬因塞爾蒂克

史班瑟（Pat Spencer），後衛：聖塔克魯茲勇士

麥克朗（Mac McClung），後衛：奧西歐拉魔術

謝普得（Reed Sheppard），後衛：里奧格蘭特德山谷毒蛇

麥高文斯（Bryce McGowens），後衛：撕裂之城混音

佩特（Dink Pate），前鋒：墨西哥城隊長

米勒（Leonard Miller），前鋒：愛荷華灰狼

哈德威率領的「Team T League」陣容：

布萊克（Anthony Black），後衛，奧蘭多魔術

達席爾瓦（Tristan da Silva），前鋒，奧蘭多魔術

迪克（Gradey Dick），後衛，多倫多暴龍

哈克斯（Jaime Jaquez Jr.），前鋒，邁阿密熱火

波傑姆斯基（Brandin Podziemski），後衛，金州勇士

里薩赫（Zaccharie Risacher），前鋒，亞特蘭大老鷹

薩爾（Alex Sarr），前鋒，華盛頓巫師

李奇蒙率領的「Team M League」陣容：

布澤利斯（Matas Buzelis），前鋒，芝加哥公牛

卡瑪拉（Toumani Camara），前鋒，波特蘭拓荒者

卡林頓（Carlton Carrington），後衛，華盛頓巫師

庫里巴利（Bilal Coulibaly），後衛，華盛頓巫師

史特羅瑟（Julian Strawther），後衛，丹佛金塊

湯普森（Amen Thompson），前鋒，休士頓火箭

湯普森（Ausar Thompson），前鋒，底特律活塞

穆林率領的「Team C League」陣容：

卡瑟爾（Stephon Castle），後衛，聖安東尼奧馬刺

鄧恩（Ryan Dunn），前鋒，鳳凰城太陽

周志豪（Zach Edey），中鋒，曼菲斯灰熊

喬治（Kyshawn George），後衛，猶他爵士

傑克森-戴維斯（Trayce Jackson-Davis），前鋒，金州勇士

肯奈特（Dalton Knecht），後衛，洛杉磯湖人

威爾斯（Jaylen Wells），前鋒，曼菲斯灰熊

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