NBA／米道頓發文感謝公鹿：讓我從交易商品變全明星

公鹿隊在今年交易大限前將明星前鋒米道頓（Khris Middleton）送往巫師隊換取庫茲瑪（Kyle Kuzma），對於離開待了12個賽季的密爾瓦基，米道頓今天透過社群媒體感謝公鹿粉絲的一路支持，並強調已經準備好迎接籃球生涯的新篇章。

在2012年選秀會第二輪第39順位獲得活塞隊青睞的米道頓，但在菜鳥球季結束後就遭交易到公鹿，相較於菜鳥球季在活塞僅獲得27場出賽機會，米道頓在來到公鹿後卻獲得球隊重用，生涯第二個賽季就打滿82場且有64場是先發。

在公鹿的生涯中米道頓也逐漸躋身球星之列，包括3度入選明星賽，並與安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）攜手在2021年幫助公鹿奪冠，對於今年再度被交易轉戰巫師，米道頓在今天透過社群感謝公鹿球迷的支持，「從我踏進那座城市開始，你們就擁抱我，我們一起經歷了重建的歲月，伴隨著總冠軍賽競爭者的出現，最終在2021年有了令人難忘的奪冠旅程，那段神奇的旅程將永遠伴隨著我。」

米道頓隨後也感謝公鹿球團對他的幫助與培育，讓他從當年的交易商品成為全明星並奪下冠軍，「這個城市已經是我的家，我們建立的關係以及在場外留下的無數回憶都將永遠跟隨著我，當我的新篇章開始時，我對未來的機會感到興奮，但密爾瓦基永遠在我心中有著特殊地位，這不是再見而是感謝。」

公鹿總管霍斯特（Jon Horst）在日前將米道頓交易出去後就曾表示，這是他生涯做過最艱難的一次決定，但也是公鹿不得不面對的改變。