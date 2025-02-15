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NBA／勇士再補強鋒線！簽下2018選秀第9順位諾克斯

聯合新聞網／ 綜合報導
諾克斯。 路透
諾克斯。 路透

勇士隊用4名球員和選秀權向熱火隊換來「士官長」巴特勒（Jimmy Butler），正式球員名單剩12人，還有3個空缺，如今傳出將以10天合約，簽下昔日樂透區前鋒諾克斯（Kevin Knox）。

現年25歲的諾克斯在2018年選秀第9順位被尼克隊選中，生涯首季場均12.8分4.5籃板，但後來發展不如預期，成為籃球浪人，陸續效力老鷹、活塞和拓荒者隊。

諾克斯上季回到活塞，本季開打前曾和勇士簽訓練營合約，但沒有獲得青睞，隨後轉往勇士G聯盟球隊發展，場均得到19.1分7.3籃板，三分命中率34.7%。

據《The Athletic》勇士記者史萊特（Anthony Slater）報導，勇士將在明星賽後簽下諾克斯，填補陣容空缺位置，這是10天合約。勇士球團早在夏季聯賽就相當看好諾克斯，他是一名具備得分能力的鋒線球員，能為球隊提供額外進攻火力。

勇士

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