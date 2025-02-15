NBA／重返灣區擔任新秀挑戰賽教練 林書豪：夢想起飛之地

NBA明星周今年將在勇士隊主場大通中心（Chase Center）舉行，效力TPBL新北國王隊的「哈佛小子」林書豪受邀重返灣區，將擔任新秀挑戰賽「Team G League」 教練，林書豪也在社群上表示，自己很開心能夠回到這片籃球夢想起飛之地。

新秀挑戰賽將由4支球隊攜手對決，除了林書豪率領的發展聯盟聯軍外，另外3隊是由勇士昔日名將「Run TMC」組合哈德威（Tim Hardaway Sr.）、穆林（Chris Mullin）和李奇蒙（Mitch Richmond）分別擔任。

林書豪今天在IG放上自己年輕時的打球影片，並表示，「很開心回到這片讓我籃球夢想起步的地方。從在這裡長大，到PALY高中奇跡般的州冠軍，再到新人時與勇士隊簽約，從D聯盟雷諾到10年後的G聯盟聖克魯斯勇士，灣區始終是我職業生涯的重要一部分。很榮幸也很興奮能參與今年的NBA全明星週末！」

落選新秀林書豪當初從勇士出發，進而在紐約上演「林來瘋」，引發一股熱潮，之後陸續待過火箭、湖人、黃蜂、籃網、老鷹、暴龍等隊。2021年曾短暫加入勇士下屬的發展聯盟球隊。總計在NBA闖蕩9年。

NBA明星周將於台灣時間15至17日進行，15日是名人賽和新秀賽、16日是技術挑戰賽、三分球大賽、灌籃大賽、17日為明星賽。今年明星賽賽制做了一些變革，新秀挑戰賽的冠軍隊將會與分成3隊的24名球星進行淘汰賽

林書豪率領的「Team G League」陣容：

戴維森（JD Davison），後衛：緬因塞爾蒂克 史班瑟（Pat Spencer），聖塔克魯茲勇士 麥克朗（Mac McClung），後衛：奧西歐拉魔術 謝普得（Reed Sheppard），後衛：里奧格蘭特德山谷毒蛇 麥高文斯（Bryce McGowens），後衛：撕裂之城混音 佩特（Dink Pate），前鋒：墨西哥城隊長 米勒（Leonard Miller），前鋒：愛荷華灰狼

哈德威率領的「Team T League」陣容：

布萊克（Anthony Black），後衛，奧蘭多魔術 達席爾瓦（Tristan da Silva），前鋒，奧蘭多魔術 迪克（Gradey Dick），後衛，多倫多暴龍 哈克斯（Jaime Jaquez Jr.），前鋒，邁阿密熱火 波傑姆斯基（Brandin Podziemski），後衛，金州勇士 里薩赫（Zaccharie Risacher），前鋒，亞特蘭大老鷹 薩爾（Alex Sarr），前鋒，華盛頓巫師

李奇蒙率領的「Team M League」陣容：

布澤利斯（Matas Buzelis），前鋒，芝加哥公牛 卡瑪拉（Toumani Camara），前鋒，波特蘭拓荒者 卡林頓（Carlton Carrington），後衛，華盛頓巫師 庫里巴利（Bilal Coulibaly），後衛，華盛頓巫師 史特羅瑟（Julian Strawther），後衛，丹佛金塊 湯普森（Amen Thompson），前鋒，休士頓火箭 湯普森（Ausar Thompson），前鋒，底特律活塞

穆林率領的「Team C League」陣容：