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亞冬運／我國獎牌榜第8名作收 哈爾濱交棒沙國新未來城

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
亞冬運今天閉幕，我國選手也到場參與。圖／中華奧會提供
亞冬運今天閉幕，我國選手也到場參與。圖／中華奧會提供

第9屆亞洲冬季運動會今天在中國大陸哈爾濱落幕，在閉幕典禮上我國由女子冰球隊守門員徐子庭擔任掌旗官，包括冰球隊、冰壺隊、花式滑冰李宇翔、越野滑雪李杰翰、彭以明都到場參與閉幕式，本屆賽事我國也以1面銅牌排名第8名作收。

亞洲冬季運動會史上第2度在哈爾濱舉行，在今天進行完最後兩項的冰球與冰壺賽事後，晚間也舉行閉幕典禮，大陸總理李強也到場觀禮，閉幕式上我國代表團由女子冰球隊守門員徐子庭擔任掌旗官，並跟隨各國旗手一同掌旗進場。

在旗手退場後則是各國代表團依序入場，我國代表團這次閉幕式則是由冰球隊、冰壺隊、花式滑冰李宇翔、越野滑雪李杰翰、彭以明等人到場參與。

我國代表團本屆賽事派出67位選手在5個運動種類出賽，並由陳映竹在競速滑冰女子100公尺奪下銅牌，也是我國在亞冬運的史上首面獎牌，而本屆亞冬運最終也有9個國家奪牌，創下亞冬運開辦9屆以來最多國奪牌紀錄，第一名為地主大陸拿下32金、27銀、26銅共計85面獎牌，至於南韓和日本則分別以45面獎牌和37面獎牌排名第2、3名，而我國則是以一面銅牌與泰國並列第8名。

在閉幕典禮的最後，亞冬運會旗也交棒到下屆主辦國沙烏地阿拉伯手中，這將是亞冬運首度移師到西亞舉行，賽事將於新未來城特羅耶舉行，該城市位於沙烏地阿拉伯的西北角，海拔約1500公尺至2600公尺，冬天氣溫會跌至零度以下，該國正積極將此城打造為山區度假以及大型滑雪勝地。

亞冬運閉幕式我國代表團由女子冰球隊守門員徐子庭擔任掌旗官。圖／中華奧會提供
亞冬運閉幕式我國代表團由女子冰球隊守門員徐子庭擔任掌旗官。圖／中華奧會提供

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