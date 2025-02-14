亞冬運／我國獎牌榜第8名作收 哈爾濱交棒沙國新未來城

第9屆亞洲冬季運動會今天在中國大陸哈爾濱落幕，在閉幕典禮上我國由女子冰球隊守門員徐子庭擔任掌旗官，包括冰球隊、冰壺隊、花式滑冰李宇翔、越野滑雪李杰翰、彭以明都到場參與閉幕式，本屆賽事我國也以1面銅牌排名第8名作收。

亞洲冬季運動會史上第2度在哈爾濱舉行，在今天進行完最後兩項的冰球與冰壺賽事後，晚間也舉行閉幕典禮，大陸總理李強也到場觀禮，閉幕式上我國代表團由女子冰球隊守門員徐子庭擔任掌旗官，並跟隨各國旗手一同掌旗進場。

在旗手退場後則是各國代表團依序入場，我國代表團這次閉幕式則是由冰球隊、冰壺隊、花式滑冰李宇翔、越野滑雪李杰翰、彭以明等人到場參與。

我國代表團本屆賽事派出67位選手在5個運動種類出賽，並由陳映竹在競速滑冰女子100公尺奪下銅牌，也是我國在亞冬運的史上首面獎牌，而本屆亞冬運最終也有9個國家奪牌，創下亞冬運開辦9屆以來最多國奪牌紀錄，第一名為地主大陸拿下32金、27銀、26銅共計85面獎牌，至於南韓和日本則分別以45面獎牌和37面獎牌排名第2、3名，而我國則是以一面銅牌與泰國並列第8名。