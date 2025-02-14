NBA／格林稱巴特勒是「球隊改變者」 勇士主帥：與KD不同

「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）加盟勇士隊後，取得3勝1敗佳績。勇士前鋒格林（Draymond Green）受訪時大讚他是「球隊改變者」。

勇士本場最多領先24分，但第4節被火箭隊追上，比賽時間剩4分42秒時勇士領先4分，巴特勒回到場上後，勇士立刻打出9：2攻勢奠定勝基。格林受訪時稱呼巴特勒是球隊改變者，「無論去哪，他都能帶來影響，現在他正幫助我們重新振作，他來之前和之後，球隊的信心簡直是天壤之別。」

勇士總教練柯爾（Steve Kerr）也直呼巴特勒是全能型球員，「打球冷靜有條理，始終掌控局勢，按照自己節奏，不會輕易失誤，比賽的閱讀能力也很出色，還能頻繁站上罰球線。」

柯爾還拿他和曾經執教過的杜蘭特（Kevin Durant）做比較，「他不是那種像杜蘭特那樣能連進4個中距離的終結者，而是更全面，能製造犯規、傳好球、為隊友創造空檔、關鍵時刻防守挺身而出、搶關鍵籃板。他真的是一名非常出色的球員。」