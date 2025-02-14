快訊

高雄分屍案打撈再有斬獲 高雄港碼頭尋獲4塊遺骸將送鑑定

超徵5千億 採納藍營建議全民普發1萬元？賴總統表態了

NBA／格林稱巴特勒是「球隊改變者」 勇士主帥：與KD不同

聯合新聞網／ 綜合報導
格林(左)、巴特勒(右)。 法新社
格林(左)、巴特勒(右)。 法新社

「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）加盟勇士隊後，取得3勝1敗佳績。勇士前鋒格林（Draymond Green）受訪時大讚他是「球隊改變者」。

勇士本場最多領先24分，但第4節被火箭隊追上，比賽時間剩4分42秒時勇士領先4分，巴特勒回到場上後，勇士立刻打出9：2攻勢奠定勝基。格林受訪時稱呼巴特勒是球隊改變者，「無論去哪，他都能帶來影響，現在他正幫助我們重新振作，他來之前和之後，球隊的信心簡直是天壤之別。」

勇士總教練柯爾（Steve Kerr）也直呼巴特勒是全能型球員，「打球冷靜有條理，始終掌控局勢，按照自己節奏，不會輕易失誤，比賽的閱讀能力也很出色，還能頻繁站上罰球線。」

柯爾還拿他和曾經執教過的杜蘭特（Kevin Durant）做比較，「他不是那種像杜蘭特那樣能連進4個中距離的終結者，而是更全面，能製造犯規、傳好球、為隊友創造空檔、關鍵時刻防守挺身而出、搶關鍵籃板。他真的是一名非常出色的球員。」

Draymond Green Jimmy Butler Kevin Durant Steve Kerr 勇士

相關新聞

NBA／格林稱巴特勒是「球隊改變者」 勇士主帥：與KD不同

「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）加盟勇士隊後，取得3勝1敗佳績。勇士前鋒格林（Draymond Green）受訪時大讚他是「球隊改變者」。 勇士本場最多領先24分，但第4節被火箭隊追

NBA／明星賽將重返勇士主場 KD：希望球迷忘記交易傳聞

NBA明星周明天在勇士隊主場大通中心盛大展開，不久前曾傳出可能重返金州的太陽球星杜蘭特（Kevin Durant）也會打正賽。對此，他在受訪中呼籲球迷先忘記交易流言，專注享受當下，也暖心強調「灣區是永

NBA／格林曝收到聯盟警告 勇士交易後柯瑞感慨「最後一舞」

勇士隊前鋒格林（Draymond Green）曾因多次球場暴力行為，遭聯盟長期禁賽，近日他也自曝收到聯盟警告。 勇士目前戰績27勝27敗，在競爭西區附加賽名額。格林在自家播客節目爆料，「我前幾天

NBA／騎士勝券在握湯普森卻灌籃引衝突 暴龍教頭：沒有格調

騎士隊在明星賽前最後一戰，以131：108大勝暴龍隊，豪取四連勝。然而，騎士老將湯普森（Tristan Thompson）比賽結束前無意義的爆扣，讓暴龍球員不滿找他理論，場面一度火爆，兩邊教練賽後也都

NBA／獨行俠中鋒葛佛右膝韌帶3級扭傷 預計缺陣6周

獨行俠隊中鋒葛佛（Daniel Gafford）日前交手國王隊時，只出賽10分鐘就因右膝遭撞擊傷退，傳出至少缺席兩周。今天《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）和麥克馬洪（Tim M

NBA／復活了？西蒙斯快艇首秀繳全能數據 主帥盛讚籃球智商

快艇隊今天作客爵士隊，這是西蒙斯（Ben Simmons）轉隊後初登場，卻打得十分艱辛，靠著鮑威爾（Norman Powell）和哈登（James Harden）合砍73分，才在延長賽以120：116

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。