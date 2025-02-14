NBA／獨行俠中鋒葛佛右膝韌帶3級扭傷 預計缺陣6周

獨行俠隊中鋒葛佛（Daniel Gafford）日前交手國王隊時，只出賽10分鐘就因右膝遭撞擊傷退，傳出至少缺席兩周。今天《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）和麥克馬洪（Tim MacMahon）指出情況嚴重，預估恢復時間將至少6周。

2月11日獨行俠對陣國王的比賽，葛佛在一次掩護中遭撞擊，隨後倒地捂住右膝，表情也因為痛苦扭曲，最終在其他人的攙扶下進入休息室接受檢查。之後有消息傳出，葛佛是右膝扭傷，預計缺陣兩周後球團再行評估。

Daniel Gafford just hyperextended his knee. God It just doesn’t end. pic.twitter.com/BfSmV7kc9r — Showtime Luka (@showtimeluka) 2025年2月11日

不過今天傳來壞消息，查拉尼亞和麥克馬洪透露，葛佛是右膝內側副韌帶（MCL）三級扭傷，至少會缺陣長達6周。

獨行俠近日陷入嚴重傷兵潮，今天與熱火隊交手共8名球員因傷缺戰，包括厄文（Kyrie Irving）、湯普森（Klay Thompson）、戴維斯（Anthony Davis）、華盛頓（P.J. Washington）、葛佛（Daniel Gafford）、萊夫利（Dereck Lively II）、鮑威爾（Dwight Powell）和馬丁（Caleb Martin）。

葛佛受傷對缺兵少將的獨行俠來說絕對是一大挫折，他今天在IG發文表示，「你們等我，會很快回來。」