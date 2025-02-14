快訊

高雄分屍案打撈再有斬獲 高雄港碼頭尋獲4塊遺骸將送鑑定

超徵5千億 採納藍營建議全民普發1萬元？賴總統表態了

NBA／獨行俠中鋒葛佛右膝韌帶3級扭傷 預計缺陣6周

聯合新聞網／ 綜合報導
獨行俠葛佛日前右膝受傷，今天消息指出是右膝內側副韌帶（MCL）三級扭傷，恢復時間長達6週。 美聯社
獨行俠葛佛日前右膝受傷，今天消息指出是右膝內側副韌帶（MCL）三級扭傷，恢復時間長達6週。 美聯社

獨行俠隊中鋒葛佛（Daniel Gafford）日前交手國王隊時，只出賽10分鐘就因右膝遭撞擊傷退，傳出至少缺席兩周。今天《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）和麥克馬洪（Tim MacMahon）指出情況嚴重，預估恢復時間將至少6周。

2月11日獨行俠對陣國王的比賽，葛佛在一次掩護中遭撞擊，隨後倒地捂住右膝，表情也因為痛苦扭曲，最終在其他人的攙扶下進入休息室接受檢查。之後有消息傳出，葛佛是右膝扭傷，預計缺陣兩周後球團再行評估。

不過今天傳來壞消息，查拉尼亞和麥克馬洪透露，葛佛是右膝內側副韌帶（MCL）三級扭傷，至少會缺陣長達6周。

獨行俠近日陷入嚴重傷兵潮，今天與熱火隊交手共8名球員因傷缺戰，包括厄文（Kyrie Irving）、湯普森（Klay Thompson）、戴維斯（Anthony Davis）、華盛頓（P.J. Washington）、葛佛（Daniel Gafford）、萊夫利（Dereck Lively II）、鮑威爾（Dwight Powell）和馬丁（Caleb Martin）。

葛佛受傷對缺兵少將的獨行俠來說絕對是一大挫折，他今天在IG發文表示，「你們等我，會很快回來。」

Gafford 獨行俠 葛佛

相關新聞

NBA／格林稱巴特勒是「球隊改變者」 勇士主帥：與KD不同

「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）加盟勇士隊後，取得3勝1敗佳績。勇士前鋒格林（Draymond Green）受訪時大讚他是「球隊改變者」。 勇士本場最多領先24分，但第4節被火箭隊追

NBA／明星賽將重返勇士主場 KD：希望球迷忘記交易傳聞

NBA明星周明天在勇士隊主場大通中心盛大展開，不久前曾傳出可能重返金州的太陽球星杜蘭特（Kevin Durant）也會打正賽。對此，他在受訪中呼籲球迷先忘記交易流言，專注享受當下，也暖心強調「灣區是永

NBA／格林曝收到聯盟警告 勇士交易後柯瑞感慨「最後一舞」

勇士隊前鋒格林（Draymond Green）曾因多次球場暴力行為，遭聯盟長期禁賽，近日他也自曝收到聯盟警告。 勇士目前戰績27勝27敗，在競爭西區附加賽名額。格林在自家播客節目爆料，「我前幾天

NBA／騎士勝券在握湯普森卻灌籃引衝突 暴龍教頭：沒有格調

騎士隊在明星賽前最後一戰，以131：108大勝暴龍隊，豪取四連勝。然而，騎士老將湯普森（Tristan Thompson）比賽結束前無意義的爆扣，讓暴龍球員不滿找他理論，場面一度火爆，兩邊教練賽後也都

NBA／獨行俠中鋒葛佛右膝韌帶3級扭傷 預計缺陣6周

獨行俠隊中鋒葛佛（Daniel Gafford）日前交手國王隊時，只出賽10分鐘就因右膝遭撞擊傷退，傳出至少缺席兩周。今天《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）和麥克馬洪（Tim M

NBA／復活了？西蒙斯快艇首秀繳全能數據 主帥盛讚籃球智商

快艇隊今天作客爵士隊，這是西蒙斯（Ben Simmons）轉隊後初登場，卻打得十分艱辛，靠著鮑威爾（Norman Powell）和哈登（James Harden）合砍73分，才在延長賽以120：116

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。