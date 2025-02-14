NBA／明星賽將重返勇士主場 KD：希望球迷忘記交易傳聞

NBA明星周明天在勇士隊主場大通中心盛大展開，不久前曾傳出可能重返金州的太陽球星杜蘭特（Kevin Durant）也會打正賽。對此，他在受訪中呼籲球迷先忘記交易流言，專注享受當下，也暖心強調「灣區是永遠的家」。

杜蘭特曾效力勇士3季，幫助球隊贏得2座總冠軍，也榮獲2次總決賽MVP殊榮，但最後決定轉戰籃網隊。本季交易大限截止前，勇士曾試圖說服杜蘭特回鍋，但卻被以「感覺不對」拒絕。

這次明星賽杜蘭特將重回勇士聯手柯瑞（Stephen Curry），但先前的交易傳聞讓這位巨星感到困擾，受訪時他先強調灣區是永遠的家，也希望球迷能好好享受明星賽，「我知道會很困難，但明星賽這幾天，希望大家能忘記我怎麼離開勇士、怎麼來到勇士，或是我不想再回到勇士的這些事情。希望大家能好好享受明星周，欣賞參加比賽的球員們，忘掉過去，好好感謝籃球。」