NBA／復活了？西蒙斯快艇首秀繳全能數據 主帥盛讚籃球智商

快艇隊今天作客爵士隊，這是西蒙斯（Ben Simmons）轉隊後初登場，卻打得十分艱辛，靠著鮑威爾（Norman Powell）和哈登（James Harden）合砍73分，才在延長賽以120：116險勝。

西蒙斯先前與籃網隊買斷合約，底薪加盟快艇隊。今天首節他接獲哈登傳球，完成空中接力，轉戰快艇後首度得分，不過前3節打完快艇落後爵士9分。末節爵士進攻當機只拿13分，比賽進入延長，鮑威爾延長賽接管比賽，一人獨拿9分，超越爵士全隊的8分，也帶領快艇以4分之差勝出。

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James Harden ↗️ Ben Simmons pic.twitter.com/PZdc437u3p — LA Clippers (@LAClippers) 2025年2月14日

鮑威爾上場46分鐘，26投13中，罰球13中10，砍下本季新高的41分。哈登奮戰49分鐘，得到32分10籃板7助攻，西蒙斯從板凳出發，繳出12分7籃板6助攻3抄截的全能數據。

Ben Simmons is here, we’re all good pic.twitter.com/o0oojYrATP — Teg🚨 (@IQfor3) 2025年2月14日

爵士部分，菜鳥長人菲利波斯基（Kyle Filipowski）攻下生涯新高的20分，外帶10籃板。主將馬卡南（Lauri Markkanen）也砍進20分。

《The Athletic》記者穆雷（Law Murray）指出，賽後快艇教頭泰隆魯（Tyronn Lue）稱讚西蒙斯的籃球智商、正確的打法和侵略性，整個休息室都充滿這種讚美。

西蒙斯則表示，「我們一度落後20分，但球隊沒有放棄。這種比賽很危險，因為快進入明星周假期了，但大家還是咬住比賽，並以正確的方式收尾。」