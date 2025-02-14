NBA／打坦隊籃網只拿2分 球評怒嗆喬治：我上都能得4分

明星前鋒喬治（Paul George）今年休賽季以4年2.12億美元加盟76人，但表現卻差強人意，昨天對上重建期的籃網隊出戰37分鐘僅得2分，最終球隊也吞下敗仗。《ESPN》球評柏金斯（Kendrick Perkins）近日在節目中嗆聲，自己上場「不小心」也能夠得到4分。

籃網已進入重建階段，本季基本上預定樂透區，但喬治在安比德（Joel Embiid）和馬克西（Tyrese Maxey）缺陣情況下，卻沒能站出來帶領76人取下這相對簡單的勝利，以96：100輸球，苦吞5連敗。這讓柏金斯也受不了說道：「我理解你（喬治）有傷病問題，但2分真的太難以接受了，這場比賽，我上場都能夠不小心得4分，你是被76人找來改變現狀的，但根本沒有做到。」

"I understand you go through injuries… But 2 points is unacceptable… [I can] get 4 points in today's game by accident… [You were] brought over to move the needle... He's not doing that."



Kendrick Perkins on Paul George 👀



(via @ESPNNBA)pic.twitter.com/XAvN6vbgU0 — ClutchPoints (@ClutchPoints) 2025年2月13日

柏金斯的斥責在網路上引起討論，但以荒謬言論著稱的他也遭到球迷質疑。「有趣的言論，但柏金斯球員生涯最後3季場均4分都不到」、「他能得到4分已經是在他的巔峰期了，我們在討論什麼」、「這言論對喬治來說真的太瘋狂」。

事實上，喬治帶傷上陣確實嚴重影響狀態，他在賽後透露，左手小指傷勢影響了發揮，但他也強調不會拿傷病當藉口，並表示經過全明星周充分休息後應該能調整狀態，「但願護指越來越小，讓小指不會整場比賽都僵在空中。我不指望五場比賽內能有明顯改善，但會盡力適應。」