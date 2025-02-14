快訊

致員工信曝光！新光三越氣爆釀傷亡 總座吳昕陽：沒有人是孤單的

新光三越氣爆外牆「一片片噴出」 專家分析原因：否則內部更慘重

NBA／打坦隊籃網只拿2分 球評怒嗆喬治：我上都能得4分

聯合新聞網／ 綜合報導
喬治。 路透
喬治。 路透

明星前鋒喬治（Paul George）今年休賽季以4年2.12億美元加盟76人，但表現卻差強人意，昨天對上重建期的籃網隊出戰37分鐘僅得2分，最終球隊也吞下敗仗。《ESPN》球評柏金斯（Kendrick Perkins）近日在節目中嗆聲，自己上場「不小心」也能夠得到4分。

籃網已進入重建階段，本季基本上預定樂透區，但喬治在安比德（Joel Embiid）和馬克西（Tyrese Maxey）缺陣情況下，卻沒能站出來帶領76人取下這相對簡單的勝利，以96：100輸球，苦吞5連敗。這讓柏金斯也受不了說道：「我理解你（喬治）有傷病問題，但2分真的太難以接受了，這場比賽，我上場都能夠不小心得4分，你是被76人找來改變現狀的，但根本沒有做到。」

柏金斯的斥責在網路上引起討論，但以荒謬言論著稱的他也遭到球迷質疑。「有趣的言論，但柏金斯球員生涯最後3季場均4分都不到」、「他能得到4分已經是在他的巔峰期了，我們在討論什麼」、「這言論對喬治來說真的太瘋狂」。

事實上，喬治帶傷上陣確實嚴重影響狀態，他在賽後透露，左手小指傷勢影響了發揮，但他也強調不會拿傷病當藉口，並表示經過全明星周充分休息後應該能調整狀態，「但願護指越來越小，讓小指不會整場比賽都僵在空中。我不指望五場比賽內能有明顯改善，但會盡力適應。」

76人 Kendrick Perkins Paul George

相關新聞

NBA／柯瑞、格林關鍵三分球連發 勇士退火箭近4戰3勝

在昨天於獨行俠隊主場輸球後，勇士隊今天作客火箭隊主場進行近4天的第3場比賽，在柯瑞（Stephen Curry）手感回溫...

NBA／獨行俠8人缺陣仍贏熱火 基德讚澳洲奇兵：帶來巨大影響

獨行俠隊今天在主場迎戰熱火隊，全隊8人掛免戰牌，澳洲後衛艾克森（Dante Exum）全場砍下27分，幫助獨行俠以118：113險勝，熱火交易走「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）後，吞下4連

NBA／柯瑞、優涅思庫三分球對決破局 克拉克也無意參戰

去年在NBA全明星周首度舉辦就引發熱烈討論的柯瑞與優涅思庫（Sabrina Ionescu）間的NBA、WNBA頂尖射手...

NBA／格林曝收到聯盟警告 勇士交易後柯瑞感慨「最後一舞」

勇士隊前鋒格林（Draymond Green）曾因多次球場暴力行為，遭聯盟長期禁賽，近日他也自曝收到聯盟警告。 勇士目前戰績27勝27敗，在競爭西區附加賽名額。格林在自家播客節目爆料，「我前幾天

NBA／騎士勝券在握湯普森卻灌籃引衝突 暴龍教頭：沒有格調

騎士隊在明星賽前最後一戰，以131：108大勝暴龍隊，豪取四連勝。然而，騎士老將湯普森（Tristan Thompson）比賽結束前無意義的爆扣，讓暴龍球員不滿找他理論，場面一度火爆，兩邊教練賽後也都

NBA／復活了？西蒙斯快艇首秀繳全能數據 主帥盛讚籃球智商

快艇隊今天作客爵士隊，這是西蒙斯（Ben Simmons）轉隊後初登場，卻打得十分艱辛，靠著鮑威爾（Norman Powell）和哈登（James Harden）合砍73分，才在延長賽以120：116

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。