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NBA／獨行俠8人缺陣仍贏熱火 基德讚澳洲奇兵：帶來巨大影響

聯合新聞網／ 綜合報導
艾克森(左)。 法新社
艾克森(左)。 法新社

獨行俠隊今天在主場迎戰熱火隊，全隊8人掛免戰牌，澳洲後衛艾克森（Dante Exum）全場砍下27分，幫助獨行俠以118：113險勝，熱火交易走「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）後，吞下4連敗。

獨行俠傷兵名單共有8人，包含厄文（Kyrie Irving）、湯普森（Klay Thompson）、戴維斯（Anthony Davis）、華盛頓（P.J. Washington）、葛佛（Daniel Gafford）、萊夫利（Dereck Lively II）、鮑威爾（Dwight Powell）和馬丁（Caleb Martin）都因傷缺陣。

第二節熱火「英雄哥」赫洛（Tyler Herro）狂飆17分，獨行俠也靠艾克森12分回應，半場打完只落後1分。赫洛下半場持續開火，但獨行俠卻靠團隊戰力取得領先，讀秒階段熱火落後3分，赫洛追平外線機會沒把握住，獨行俠丁威迪（Spencer Dinwiddie）2罰全中鎖定勝利。

艾克森全場13投11中，攻下全隊最高的27分。克里斯提（Max Christie）有19分5籃板5助攻和3抄截的全能數據，丁威迪得到19分6助攻。

熱火方面，赫洛30投15中，拿下40分8籃板3抄截。安德森（Kyle Anderson）得到15分10籃板，韋爾（Kel'el Ware）貢獻17分9籃板。

艾克森直到2月才傷癒歸隊，今天他本季第7場比賽，獨行俠總教練基德（Jason Kidd）受訪時表示，「大半個賽季沒有他，這對我們來說是個不小的缺口，但我們從沒抱怨，一直等著他回來。無論是節奏感、終結能力、身體對抗或籃板能力，他都帶來巨大影響。」

熱火 獨行俠

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