NBA／全明星周將登場 77台攝影機轉播賽事

NBA今天在勇士隊球場「大通中心」為即將登場的全明星周拉開序幕，今年球場配備77台攝影機，並首度運用攝影遙控車進行轉播，美國時間15日周六夜活動也會有球員配戴攝影機，讓觀眾從第一人稱視角觀看賽事。

2025年全明星周美國時間14日在舊金山「大通中心」（Chase Center）開跑，為迎接盛事，球場內的環形螢幕、球場外的大螢幕，已全部換成全明星周影像，除了來到現場的球迷外，NBA這次在轉播上引進多項新技術，服務全球近215個國家的觀眾。

舊金山「大通中心」球場環形螢幕換上2025年NBA全明星周影像。中央社

NBA負責轉播內容的資深副總裁班奈狄克（PaulBenedict）向媒體介紹，此次轉播將以60種語言呈現，全球觀眾可透過電視、手機、螢幕等裝置觀看賽事。

2025年NBA全明星賽將在美國時間16日登場，以全新的迷你錦標賽形式進行，由歐尼爾（Shaquille O'Neal）、巴克利（Charles Barkley）、史密斯（Kenny Smith）等球評挑選的全明星陣容組成3隊，再加上新秀挑戰賽的勝隊，共以4隊進行單淘汰的迷你錦標賽。

金州勇士主場「大通中心」換新裝迎接NBA全明星周賽事。中央社

班奈狄克表示，屆時勢必會有精彩對決，NBA將以77台攝影機進行轉播，並首度導入攝影遙控車（Buggy Cam），搭載機器人攝影機，帶給觀眾全方位、幾乎無死角的畫面。他提到，美國時間15日周六夜活動進行的技術挑戰賽、灌籃大賽、三分球大賽等賽事，將有球員和裁判配戴上攝影機，讓全球觀眾體驗第一人稱視角的畫面。

NBA轉播團隊今天在現場展開測試，負責國際內容合作業務的NBA副總裁布拉班茨（Matthew Brabants）表示，NBA全明星周賽事轉播較例行賽與季後賽更具挑戰，轉播車將傳送畫面給全球72個轉播單位，以傳統電視、串流平台、社群媒體等平台呈現。

舊金山「大通中心」球場佈置球員出場走道，迎接NBA全明星周賽事。中央社

這是舊金山灣區暌違25年後再度主辦NBA全明星賽，也是「大通中心」球場於2019年開幕後首次迎接這項重要賽事，勇士隊營運長施耐德（Brandon Schneider）表示，不僅大通中心，奧克蘭體育館（Oakland Arena）在整個周末也有全明星賽練習等活動，整個舊金山灣區預計會有數十場相關活動，預計將吸引15萬名球迷共襄盛舉。

施耐德指出，全明星周活動將為舊金山帶來3.5億美元（約新台幣105億元）經濟效益。