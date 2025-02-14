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NBA／不想重蹈Kobe覆轍 柯瑞盼生涯尾聲勇士仍有競爭力

聯合新聞網／ 綜合報導
柯瑞(前)、布萊恩(後)。 路透
柯瑞(前)、布萊恩(後)。 路透

勇士隊36歲球星柯瑞（Stephen Curry）邁入職業生涯尾聲，近日接受訪談時他談到退休話題，坦言不希望球隊競爭力下降，陷入湖人隊傳奇布萊恩（Kobe Bryant）退休前處境。

柯瑞接受《舊金山標準報》記者卡瓦卡米（Tim Kawakami）訪問時，被問到想以什麼方式結束職業生涯，柯瑞坦言希望當時的勇士依然保有競爭力，「我想我會與那些只效力過一支球隊的球員相比，像諾威茨基（Dirk Nowitzki）、鄧肯（Tim Duncan）和布萊恩等，但不會有人想經歷布萊恩最後3年的狀況。湖人當時就像失去競爭力的樂透區球隊，看點只剩布萊恩能得多少分，我不想變那樣。」

柯瑞提到，雖然現今聯盟強隊林立，但他還是希望勇士能持續保有爭冠衝擊力，「這才是粉絲想看到的，無論結果如何，我們都應該要讓比賽有意義，這就是我希望自己結束生涯時的情況。」

目前勇士和柯瑞仍有2年合約，薪水分別為5960萬美元和6260萬美元，不過本季已能看到他狀態下滑，場均23.4分是除了新秀和受傷賽季外最低紀錄。這也預示著勇士未來想要持續強大，恐怕無法再依賴年邁的柯瑞。

不過至少勇士球迷可以聽到一個好消息，「我希望自己這輩子只效力勇士，我所有的行動都是朝這個目標前進」柯瑞說道。

Kobe Stephen Curry 勇士

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