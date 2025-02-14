NBA／麥凱倫OT接管比賽飆11分 鵜鶘爆冷退國王止10連敗
鵜鶘隊連2天在主場迎戰國王隊，今天靠著麥凱倫（C.J. McCollum）狂轟43分帶領下，在延長賽以140：133拿下勝利，中止10連敗。
鵜鶘本季傷兵不斷，「胖虎」威廉森（Zion Williamson）昨天狂砍33分，仍以8分之差輸球。今天威廉森缺陣，鵜鶘仍打出競爭力，第4節讀秒階段領先2分，但國王蒙克（Malik Monk）搶到進攻籃板，並靠2罰全中追平，將比賽拖進延長。
延長賽麥凱倫接管比賽，單節飆進3顆三分球，豪取11分，幫助鵜鶘以7分之差帶走勝利，不只復仇成功，也中止10連敗。
鵜鶘6人得分上雙，麥凱倫全場25投16中，其中三分球12投7中，狂砍43分7籃板。
國王隊沙波尼斯（Domantas Sabonis）拿到22分、平生涯最高的28籃板。拉文（Zach LaVine）攻下32分10助攻，德羅展（DeMar DeRozan）16投僅5中，得到20分。
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