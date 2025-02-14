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NBA／宣告最後一次參加灌籃大賽 麥克朗：招數總有一天用完

聯合新聞網／ 綜合報導
麥克朗今年將挑戰灌籃大賽3連霸，並宣告是最後一年參賽。 美聯社
麥克朗今年將挑戰灌籃大賽3連霸，並宣告是最後一年參賽。 美聯社

魔術隊後衛麥克朗（Mac McClung）前年以G聯盟球員身分，登上明星周灌籃大賽，以花樣百出的瘋狂灌籃秀成為鎂光燈焦點，更被封為「拯救灌籃大賽的男人」，不過他近日受訪時坦言，今年是最後一次參賽。

麥克朗已經連續2年奪下灌籃大賽冠軍，讓原本被球迷們嫌棄的灌籃大賽獲得關注度，被封為「拯救灌籃大賽的男人」。麥克朗雖然仍在聯盟打拼，但沒有獲得太多上場機會，生涯在NBA只有出賽5場，本季為魔術打過1場。

麥克朗今年將挑戰灌籃大賽3連霸，不過他接受《Sporting News》記者諾爾（Steph Noh）訪問時提到，今年無論輸贏，都是最後一次參賽，「這會是我的最後一年，我真的很享受這一切，但你知道的，灌籃招式總有用完的一天，所以大概就到這裡了。」

本屆灌籃大賽除麥克朗外，參加者還有馬刺隊新秀後衛卡斯特（Stephon Castle），公牛隊新秀前鋒布澤利斯（Matas Buzelis）和公鹿二年級前鋒傑克森（Andre Jackson Jr.）。

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