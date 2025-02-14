NBA／格林曝收到聯盟警告 勇士交易後柯瑞感慨「最後一舞」

勇士隊前鋒格林（Draymond Green）曾因多次球場暴力行為，遭聯盟長期禁賽，近日他也自曝收到聯盟警告。

勇士目前戰績27勝27敗，在競爭西區附加賽名額。格林在自家播客節目爆料，「我前幾天收到聯盟的警告，說我最近幾場打得太激進了。他們警告我。這到底什麼意思？我也不知道。看來我進入全力爭勝模式，竟成了問題。」

不過NBA執行副總裁杜馬斯（Joe Dumars）接受「SiriusXM NBA Radio」訪問時，否認有發送任何信件給格林。

勇士在交易大限前得到「士官長」巴特勒（Jimmy Butler），格林提到交易後柯瑞（Stephen Curry）重拾信心，柯瑞對他說，「兄弟這很瘋狂，我剛剛意識到這就是最後一舞了。」