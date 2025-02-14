快訊

2025蘋果首場發表會2月19日登場！5新品預測懶人包規格一次看

超市賣網袋橘子不是為透氣或好拿？你不知的3個心機消費陷阱

恭喜！張睿家瞞婚6年終肯解禁 情人節公開新娘是她

NBA／格林曝收到聯盟警告 勇士交易後柯瑞感慨「最後一舞」

聯合新聞網／ 綜合報導
巴特勒(左)、格林(中)、柯瑞(右)。 法新社
巴特勒(左)、格林(中)、柯瑞(右)。 法新社

勇士隊前鋒格林（Draymond Green）曾因多次球場暴力行為，遭聯盟長期禁賽，近日他也自曝收到聯盟警告。

勇士目前戰績27勝27敗，在競爭西區附加賽名額。格林在自家播客節目爆料，「我前幾天收到聯盟的警告，說我最近幾場打得太激進了。他們警告我。這到底什麼意思？我也不知道。看來我進入全力爭勝模式，竟成了問題。」

不過NBA執行副總裁杜馬斯（Joe Dumars）接受「SiriusXM NBA Radio」訪問時，否認有發送任何信件給格林。

勇士在交易大限前得到「士官長」巴特勒（Jimmy Butler），格林提到交易後柯瑞（Stephen Curry）重拾信心，柯瑞對他說，「兄弟這很瘋狂，我剛剛意識到這就是最後一舞了。」

Draymond Green Jimmy Butler Stephen Curry 勇士

相關新聞

NBA／柯瑞、優涅思庫三分球對決破局 克拉克也無意參戰

去年在NBA全明星周首度舉辦就引發熱烈討論的柯瑞與優涅思庫（Sabrina Ionescu）間的NBA、WNBA頂尖射手...

NBA／曾與巴特勒當3年隊友感受拚勁 勇士總管：他是完美人選

勇士隊在季中交易大限前換來「士官長」巴特勒（Jimmy Butler），值得一提的是，勇士總管鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）與巴特勒曾當過隊友，他也提到對巴特勒的初印象。 巴特勒於

NBA／騎士勝券在握湯普森卻灌籃引衝突 暴龍教頭：沒有格調

騎士隊在明星賽前最後一戰，以131：108大勝暴龍隊，豪取四連勝。然而，騎士老將湯普森（Tristan Thompson）比賽結束前無意義的爆扣，讓暴龍球員不滿找他理論，場面一度火爆，兩邊教練賽後也都

NBA／格林曝收到聯盟警告 勇士交易後柯瑞感慨「最後一舞」

勇士隊前鋒格林（Draymond Green）曾因多次球場暴力行為，遭聯盟長期禁賽，近日他也自曝收到聯盟警告。 勇士目前戰績27勝27敗，在競爭西區附加賽名額。格林在自家播客節目爆料，「我前幾天

NBA／唐西奇單節5犯 吞轉戰湖人後首敗

湖人隊與獨行俠隊在日前進行重磅交易案後，兩隊仍持續磨合新陣容，湖人昨在與爵士隊之戰出現攻守失調的狀況，唐西奇還發生單節五...

NBA／怒轟聯盟賽程安排 勇士柯爾：根本不在乎球員健康

勇士隊總教練柯爾（Steve Kerr）今天對陣獨行俠隊比賽中怒氣沖天，不僅在第三節因不滿判決吃到技術犯規，球隊最終也以107：111惜敗。賽後柯爾還對聯盟賽程安排表達強烈不滿，直指聯盟根本不在乎球員

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。