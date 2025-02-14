聽新聞
0:00 / 0:00
NBA／曾與巴特勒當3年隊友感受拚勁 勇士總管：他是完美人選
勇士隊在季中交易大限前換來「士官長」巴特勒（Jimmy Butler），值得一提的是，勇士總管鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）與巴特勒曾當過隊友，他也提到對巴特勒的初印象。
巴特勒於2011年選秀第30順位被公牛隊選中，鄧利維則在2013-14賽季加入公牛，兩人在芝加哥當了3季隊友。
鄧利維今天接受電台訪問時，被問到12年前初見巴特勒的印象，「說起來很有趣，當我們建立球員培養系統時，我認為他就是完美範本。選秀尾段被挑中，第1年打零星時間，第2年更進一步，第3年開始起飛，接著就寫下歷史。我親眼見證他每天努力和教練的訓練方式，這一切都讓人振奮。」
鄧利維提到與巴特勒在季後賽並肩作戰過，「這讓我知道與這種球員一起拼命是什麼感覺，因此我認為他是勇士的完美人選。年齡會改變一些東西，但他的特質讓他成為現在這樣的球員，這也是為何我認為這筆交易是毫無懸念的選擇。」
巴特勒加入勇士3場後，為球隊注入許多新能量，場均能得到22分6.7籃板5.7助攻，戰績2勝1敗。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言