NBA／曾與巴特勒當3年隊友感受拚勁 勇士總管：他是完美人選

勇士隊在季中交易大限前換來「士官長」巴特勒（Jimmy Butler），值得一提的是，勇士總管鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）與巴特勒曾當過隊友，他也提到對巴特勒的初印象。

巴特勒於2011年選秀第30順位被公牛隊選中，鄧利維則在2013-14賽季加入公牛，兩人在芝加哥當了3季隊友。

鄧利維今天接受電台訪問時，被問到12年前初見巴特勒的印象，「說起來很有趣，當我們建立球員培養系統時，我認為他就是完美範本。選秀尾段被挑中，第1年打零星時間，第2年更進一步，第3年開始起飛，接著就寫下歷史。我親眼見證他每天努力和教練的訓練方式，這一切都讓人振奮。」

鄧利維提到與巴特勒在季後賽並肩作戰過，「這讓我知道與這種球員一起拼命是什麼感覺，因此我認為他是勇士的完美人選。年齡會改變一些東西，但他的特質讓他成為現在這樣的球員，這也是為何我認為這筆交易是毫無懸念的選擇。」

巴特勒加入勇士3場後，為球隊注入許多新能量，場均能得到22分6.7籃板5.7助攻，戰績2勝1敗。