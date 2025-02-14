NBA／唐西奇單節5犯 吞轉戰湖人後首敗

湖人隊與獨行俠隊在日前進行重磅交易案後，兩隊仍持續磨合新陣容，湖人昨在與爵士隊之戰出現攻守失調的狀況，唐西奇還發生單節五次犯規的罕見情形，最終湖人也以一一九比一三三吞下唐西奇加盟後的首敗。

湖人日前將明星前鋒戴維斯等人打包，透過多方交易案與獨行俠換回唐西奇，成為今年季中交易大限的震撼彈，而日前唐西奇代表湖人首次出賽的賽事也開出了收視紅盤，更帶動湖人票價翻漲，展現驚人的吸票能力。

但昨天湖人與爵士上演二連戰的第二場賽事，紫金大軍防守端卻出現潰堤，在前三節賽事中每節都讓爵士攻下超過卅分，第三節更是一口氣失掉四十分種下敗因，而在該節唐西奇還迅速累積五次犯規，最終湖人也以十四分差距吞下唐西奇加盟後首敗。

反觀在唐西奇被交易出去後持續引發球迷反彈的獨行俠，昨在主場迎戰勇士隊，儘管仍有不少球迷穿著唐西奇球衣進場，甚至表達對於球團的不滿情緒，但獨行俠主控厄文也用表現向球迷宣告，自己就是目前獨行俠的招牌，他猛轟七顆三分球拿下四十二分，還在倒數階段一次關鍵防守，製造勇士巴特勒進攻犯規，幫助傷兵累累的獨行俠以一一一比一○七險勝。

談到獨行俠球迷仍無法忘懷唐西奇，厄文也期待能凝聚球迷的力量，「在這樣的夜晚，你會需要找到一股能量，透過球迷帶來的力量讓能量放大、被激發，這對我們主場來說是一個很大的不同，我們需要捍衛它，必須讓球迷知道這一點。我們正面臨一個特殊的處境，但同時我們必須要全力以赴。」