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NBA／肯奈特「歸隊」首秀 稱交易撤銷就像一部瘋狂電影

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
湖人新秀肯奈特。 美聯社
湖人新秀肯奈特。 美聯社

日前一度被湖人隊打包到黃蜂隊換取威廉斯（Mark Williams）的湖人新秀肯奈特（Dalton Knecht），在威廉斯因為體檢未過交易撤銷後今天重新披上湖人戰袍出賽，談到過去一周的混亂局面，肯奈特也直言就像是一部電影一樣瘋狂。

新秀賽季就代表湖人打出亮眼表現的肯奈特，在交易大限前卻一度被湖人將他與瑞迪許（Cam Reddish）、2030年選秀交換權和2031年首輪選秀權一起交易到黃蜂，換取中鋒威廉斯，填補湖人最欠缺的禁區戰力。

不過後來湖人卻以威廉斯未通過體檢提請交易撤銷，讓原本已經跟隨黃蜂一起飛往底特律準備進行客場賽事的肯奈特，又趕緊重新打包回到洛杉磯，回憶起被通知交易遭到撤銷那一刻時，肯奈特說：「當時佩林卡（Rob Pelinka）打給我，跟我說你該回來了，但對我來說不管是去哪，只要能夠上場打球我都感到興奮。」

儘管只是第一年打NBA的小菜鳥，但肯奈特也直言能了解「籃球就是一門生意」的道理，並向球團表示自己只希望能打球，不會有過多想法，但談到這一連串的混亂時，他也笑說：「這是一段瘋狂的時光，就像一部電影一樣。」

肯奈特也透露，當自己回到湖人時受到隊友的熱烈歡迎，並開玩笑表示自己將再一次體驗生涯首秀，里夫斯（Austin Reaves）就說：「這個聯盟就是個生意，交易總不斷發生，不過我從來沒見過這樣的狀況，這對我來說也是第一次。但歸根究底，他身為一名職業球員就必須做好他的工作，今天晚上他的表現就很不錯，我原本以為他可能會有一周的時間不會上場，但他迫不及待想回來，希望幫助球隊贏球。」

而總教練瑞迪克（JJ Redick）也直言，未來球隊將不會再談起這件事，「他的精神很好，表現也很不錯，我們已經談論過這件事了，未來將不會再提起，他現在處在一個很好的狀態。」

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