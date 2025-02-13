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NBA／怒轟聯盟賽程安排 勇士柯爾：根本不在乎球員健康

聯合新聞網／ 綜合外電報導
柯爾。 路透社
柯爾。 路透社

勇士隊總教練柯爾（Steve Kerr）今天對陣獨行俠隊比賽中怒氣沖天，不僅在第三節因不滿判決吃到技術犯規，球隊最終也以107：111惜敗。賽後柯爾還對聯盟賽程安排表達強烈不滿，直指聯盟根本不在乎球員健康。

「這場敗仗讓人更懊惱，因為我們明天還要打背靠背，」柯爾賽後受訪時說道。「我們凌晨3點才會抵達休士頓（火箭隊主場），但睿智的聯盟卻讓我們打這場晚上8點45分才開打的比賽，然後隔天又要提早比賽。他們根本不在乎休息與球員健康，他們只在乎收視率。」

柯瑞。 路透社
柯瑞。 路透社

勇士今天比賽因轉播關係比平常還晚開打，但明天對陣火箭的比賽卻是當地時間晚間7點就開賽，這也讓陣中主力可能面臨輪休的考量。柯瑞（Stephen Curry）本季就因雙膝肌腱炎在背靠背比賽中受限，他對於是否上場也存疑：「希望可以打，但要視情況而定，明天早上會再評估。」

Stephen Curry Steve Kerr 勇士

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