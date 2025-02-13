NBA／獨行俠主場反彈聲浪不減 厄文接管比賽柯瑞也臣服

獨行俠隊近期在球隊禁區戰力不足的情況下，今天於主場出戰勇士隊的比賽中，靠著厄文（Kyrie Irving）猛轟42分，以及湯普森（Klay Thompson）的外線火力支援下，以4分差距擊敗勇士，賽後克里斯提（Max Christie）就直言，厄文不僅扛起了球隊勝負，也凝聚了整個團隊。

獨行俠在日前將球隊一哥唐西奇（Luka Doncic）交易到湖人隊換取戴維斯（Anthony Davis）後引發球迷的強烈反彈，抗議行動直到今天仍未平息，甚至只要在獨行俠主場高喊或舉海報希望開除總經理哈里森（Nico Harrison），都會遭到驅逐出場。

在少了唐西奇，戴維斯又只打一場就傷退的情況下，獨行俠也面臨了誰來帶領球隊的疑問，但今天厄文就用實際表現證明自己仍是獨行俠的掌舵者，在與勇士之戰不僅猛轟42分，關鍵時刻扛住攻守重擔的表現，更是成功穩定軍心。

獨行俠隊厄文。 路透

談到厄文的領袖氣質，從湖人轉戰獨行俠後打出亮表現的小將克里斯提就直言，厄文已經成功凝聚整個團隊，「他無疑就是我們的領導者，也是這支球隊的中流砥柱，比賽期間他不斷激勵我們，賽前賽後在休息室也凝聚了團隊士氣，讓大家笑語不斷且士氣高昂，這就是我們現在所需要的。」

就連今天與之對位的勇士柯瑞（Stephen Curry）都說：「我們在最後時刻的戰鬥一度有機會搶下比賽，但像是獨行俠這樣面臨傷病的球隊，最終還是由厄文接管了比賽，這就是一名偉大球員的特質，你必須對他的表現表達敬意。」

而獨行俠隊友湯普森則說：「這真的太不可思議了，42分，還用防守終結了比賽，我們非常需要他這樣的演出，尤其當我們沒有辦法有最好的投籃表現時，這就是我們的當家控球後衛，太驚人了。」

儘管今天仍有不少球迷穿著唐西奇球衣進場觀賽，但厄文也期待能凝聚球迷的力量，「像在這樣的夜晚，你會需要找到一股能量，透過球迷帶來的力量讓能量放大、被激發，這對我們主場來說是一個很大的不同，我們需要捍衛它，必須讓球迷知道這一點，我們正面臨一個特殊的處境，但同時我們必須要全力以赴。」