NBA／喬治稱被對手閃電夾擊 網酸只拿2分「不如布朗尼」

湖人隊今天以119：131爆冷不敵爵士隊，中止6連勝。不過詹姆斯（LeBron James）大兒子布朗尼（Bronny James）高難度後撤步三分球命中，上場8分鐘就拿下生涯新高的9分，讓球迷們大飽眼福。

湖人主力中鋒海斯（Jaxson Hayes）只打7分鐘就傷退，加上超級球星唐西奇（Luka Doncic）第三節迅速累積5犯，湖人因此陷入苦戰，比賽提前進入垃圾時間。

布朗尼垃圾時間上場8分鐘，4投3中，拿下9分1助攻。其中湖人最後一波攻勢，布朗尼單挑對手，換手運球接後撤步三分球命中，獲得球迷們歡呼。

OKAY BRONNY!!!! 😳🔥



CAREER HIGH 9 POINTS pic.twitter.com/aS1LhBa62d — LakeShowYo (@LakeShowYo) 2025年2月13日

值得一提的是，76人球星喬治（Paul George）在隊友安比德（Joel Embiid）和馬克西（Tyrese Maxey）缺陣下，對籃網隊只得2分，引X網友熱議。《BricksCenter》、《Real Sports》和《NBA Memes》等知名帳號都調侃布朗尼的9分比喬治多。

喬治受訪時提到籃網的防守策略，「每次我持球時，他們都會對我閃電夾擊，無論是擋拆還是弧頂持球，我試著透過隊友來應對這種防守，讓比賽變更簡單。多數時候我們得到不錯的出手機會，只是命中率不高。」