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NBA／唐西奇交易案成配角 爵士總管不在意還讚湖人得到大禮

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
如果沒有爵士當第三方，震驚籃壇的唐西奇交易案就不會成立。 美聯社
如果沒有爵士當第三方，震驚籃壇的唐西奇交易案就不會成立。 美聯社

獨行俠隊將當家球星唐西奇（Luka Doncic）交易到湖人隊換來禁區大將戴維斯（Anthony Davis），驚天交易震撼全球籃球圈，這筆三方交易中最「低調」的爵士隊正是唐西奇身穿紫金戰袍的頭兩戰對手，爵士總管查尼克（Justin Zanik）受訪時同意，湖人獲得一份大禮，許多NBA球隊高層也如此認為。

爵士在交易案只獲得了湖人的希菲諾（Jalen Hood-Schifino）與兩支次輪選秀籤，他同意湖人總管佩林卡（Rob Pelinka）在介紹唐西奇的記者會上形容洛杉磯迎接一份禮物，「而且我想有很多我的同事也是這樣想，我不想幫他們發言，但我們的確如此認為。不過（獨行俠總管）哈里森（Nico Harrison）和達拉斯，他們做得很好，他們絕對有自己想改善防守的理由，也得到前50名的球員，他們認為這樣符合他們的最佳利益。」

爵士總管查尼克。美聯社
爵士總管查尼克。美聯社

獨行俠總管哈里森在重磅交易後提到，只和湖人提過交易，讚湖人總管佩林卡完美保密，被蒙在鼓裡的查尼克對於爵士在交易中的角色倒是不太在意。

「當時我們有些額外空間，爵士老闆史密斯（Ryan Smith）給我們很好的資源，利用這些來獲得對爵士有利的東西，我們能做到這一點。」查尼克提到，這筆交易顯然讓西區戰力有洗牌效果，不過爵士戰績只排西區末段班，「當我們很快能和這些人並駕齊驅，或許我會更在意成為第三隊。」

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