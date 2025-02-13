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NBA／致敬皮爾斯？勇士巴特勒疑似拉屎在褲子上
勇士隊「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）打球風格強硬，今天與獨行俠隊交手時，疑似內急忍不住，拉在褲子上，畫面於網路上瘋傳。
勇士與獨行俠戰況激烈，巴特勒全場上陣35分鐘，拿下21分9籃板7助攻，仍無法幫助球隊贏球。勇士本場穿白色戰袍，轉播單位多次捕捉到，巴特勒屁股附近黃黃的，網友們紛紛認為巴特勒拉在褲上。
球員們在激烈比賽下，難以抽身離開球場。塞爾蒂克傳奇球星「真理」皮爾斯（Paul Pierce）曾於2008年總冠軍賽G1第3節時，以受傷名義坐輪椅下場，回到場上後卻狀態不差。
有眼尖網友發現，當時皮爾斯屁股附近黃黃的，懷疑他拉屎並詐傷。皮爾斯多年未承認此事，2019年皮爾斯終於承認，「當時我有點拉在褲子上了，如果我走回休息室，現場這麼多人一定會發現，所以我就假藉受傷，坐輪椅回去。」
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