NBA／國王找到頂替福克斯人選 簽下前狀元後衛佛爾茲

在今年季中交易才進行多筆補強的國王隊，今天再宣布簽下前狀元後衛佛爾茲（Markelle Fultz），讓去年在與魔術隊結束合約後就未再出賽過的佛爾茲將能重返舞台，並填補上國王最欠缺的控球後衛戰力。

國王在今年交易大限前透過多方交易案將球隊主力後衛福克斯（De'Aaron Fox）送往馬刺隊，並從公牛隊得到拉文（Zach LaVine），儘管此舉讓國王在後場進攻火力上不至於出現無法銜接的狀況，但卻缺少了一名重要的控球戰力，這也讓他們不斷尋找頂替的人選。

而今天國王球團也宣布在眾多競爭者中脫穎而出，與佛爾茲完成簽約，身為2017年選秀狀元的佛爾茲，在費城展開職業生涯後卻因為各種傷病導致他發揮空間受限，包括生涯前兩個賽季合計僅出賽了33場，數據也並不算出色。

不過在2019年來到魔術後，佛爾茲扛起魔術先發後衛的重任，並在該季出賽72場仍是他生涯至今打最多場次的賽季，並繳出平均12.1分、5.1助攻、1.3抄截的數據，2022-23年賽季甚至在60場賽事中繳出平均14分、5.7助攻，都創下生涯新高，但扣除這兩個賽季，佛爾茲生涯前6個賽季有4個賽季平均打不到20場，耐戰力仍是其最大問題。

在去年結束與魔術的合約後，佛爾茲也逐漸擺脫傷病問題並尋求重返NBA舞台的機會，也確實有不少球隊有意爭取他加盟，並在今天確定與國王達成協議，不過目前還不確定國王教練團給予他的角色定位，但如能與德羅展（DeMar DeRozan）、拉文產生良好化學效應，對於國王後場來說將是一大助力。