NBA／騎士勝券在握湯普森卻灌籃引衝突 暴龍教頭：沒有格調

克里夫蘭騎士隊在全明星賽前最後一戰，以131：108大勝多倫多暴龍隊，豪取四連勝。然而，騎士老將湯普森在比賽結束前無意義的爆扣，讓暴龍球員很不滿找上他理論，場面一度火爆，兩邊教練賽後也都有話要說。

Tristan Thompson fighting the entire Raptors team is perfect #LetEmKnow pic.twitter.com/yOBoElYD3f — Roberto Shenanigans (@Rob_Shenanigans) 2025年2月13日

儘管最後幾秒發生插曲，但這場比賽從開局便毫無懸念。騎士僅在開賽17秒短暫落後，隨後迅速掌控比賽，開局不到9分鐘就取得20分領先，首節更是轟下41分，單節便領先24分，完全壓制暴龍，此後一路保持至少20分領先。但當比賽最後4秒勝負已定，老將湯普森卻在所有人都準備握手致意時切入灌籃，立刻引發暴龍球員不滿，時間結束後雙方在場上爆發口角，甚至需要助理教練介入勸阻。

Raptors head coach Darko Rajakovic on Tristan Thompson’s antics late:



“I think what Tristan did there was no class and disrespectful… I love when my team stands up for themselves.” pic.twitter.com/ko5DTnU8lZ — Toronto Star Sports (@StarSports) 2025年2月13日

暴龍總教練嘉柯維奇（Darko Rajakovic）賽後對此表示：「這是沒有格調、缺乏尊重的行為。我們不會接受這樣的事。」至於騎士總教練亞特金森（Kenny Atkinson）則試圖緩頰：「我不知道他當時在想什麼，有時候球員只是本能反應，我相信他沒有惡意。」然而湯普森身為資深球員，仍應該清楚這樣的行為會引發反應。

騎士米契爾（Donovan Mitchell）今天繳出21分6籃板5助攻，率領七名騎士球員得分上雙，新援杭特（De’Andre Hunter）替補出戰，投進4顆三分攻下18分，麥瑞爾（Sam Merrill）與葛蘭德（Darius Garland）分別貢獻16分與15分，史特魯斯（Max Strus）得14分；雙塔艾倫（Jarrett Allen）與莫布里（Evan Mobley）兩人都拿下雙十數據，其中莫布里本季已累積24次雙十，追平生涯最佳紀錄，艾倫則達成30次雙十。

米契爾（左）。 路透社

暴龍本場進攻效率低迷，僅靠巴瑞特（RJ Barrett）攻下全場最高27分、巴恩斯（Scottie Barnes）繳出16分11籃板苦撐。全隊投籃低迷命中率僅42.2%，三分線外更僅23.3%（9投39中）。本季對戰騎士四戰暴龍全敗遭到橫掃。

值得一提的是騎士今天再度轟進18顆三分球，已連續59場比賽至少投進10顆三分球，這是NBA史上第三長的紀錄，僅次於火箭的97場(2018-2020年）與爵士的87場(2020-2021年）。

全明星賽前最後一戰獲勝，讓騎士的狀態保持火熱，過去九場比賽拿下八勝，穩居東區第一，也僅落後聯盟龍頭半場勝差，有待明星賽後繼續追趕，力拚季後賽全部的主場優勢。