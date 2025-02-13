NBA／連兩場40+退老鷹 唐斯：若輸球我需要心理醫生

昨天轟下40分的尼克隊球星唐斯（Karl-Anthony Towns），「背靠背」出賽延續火熱手感，今天和老鷹隊的延長賽再度轟下44分，加上隊友布朗森最後11.1秒投進致勝球，聯手助隊以149：148險勝，明星賽前打下36勝18敗戰績是隊史超過50年來的最佳戰績。

生涯首度連2場超過40分的唐斯透露，一度擔心好表現無法換成勝場，「如果結果是輸球，我會需要一個心理醫生，我沒騙人。」他也加入名人堂球星金恩（Bernard King）、尤恩（Patrick Ewing）和「甜瓜」安東尼行列，成為隊史連兩場至少轟下40分的第4人。

OT thriller and the guys delivered ⚡️



KAT 44 PTS | 10 REB | 3 AST | 2 STL

Jalen 36 PTS | 8 AST | 3 REB

Precious 26 PTS | 8 REB | 2 BLK | 1 STL

Josh 18 PTS | 10 REB | 6 AST | 1 BLK | 1 STL

Mikal 11 PTS | 4 AST | 3 REB | 2 STL | 2 BLK

Cam 10 PTS | 4 AST | 3 REB pic.twitter.com/cVp0OQ30n1 — NEW YORK KNICKS (@nyknicks) 2025年2月13日

明星賽前收下第36勝，是尼克1972到73年奪冠賽季後的隊史明星賽前最佳成績，唐斯表示開心在休息前打出強勢表現，但狀態正好就要休兵，的確也有點不是時候；第二節包辦全隊前17分中15分的他還開玩笑說，想和灰狼隊前隊友愛德華（Anthony Edwards）一樣，連3場飆分超過40分。

昨天只拿8分的布朗森今天也復活，全場轟下36分，其中第一節就7投6中攻下16分，延長賽再完成致勝一擊；布朗森提到，並沒因唐斯手感火燙而一直餵球，再找回自己狀態，加時5分鐘攻下6分的他說：「沒有規定是誰的時間或要做什麼，我們不會這樣打，我們會去解讀比賽，解讀後作出反應，以求贏得勝利。」