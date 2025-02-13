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NBA／轟生涯新高55分助金塊8連勝 穆雷：我有世界最棒的球迷

中央社／ 台北13日電
金塊穆雷(右)。 美聯社
金塊穆雷(右)。 美聯社

金塊隊今天靠著穆雷（Jamal Murray）轟下生涯新高的55分，加上約柯奇（Nikola Jokic）挹注本季第25次大三元，終場以132：121擊退拓荒者隊，收下周末明星賽前的8連勝。

金塊今天主場迎戰實力略遜一籌的拓荒者，首節就以40比27領先，半場結束更將差距擴大到75比56，靠著約柯奇和穆雷的穩定發揮，早早把比賽定調。

穆雷全場出賽42分鐘，共計36投20中，包括15投7中的三分球，順利轟下生涯新高的55分。穆雷8個賽季生涯裡，共4次單場攻下50分以上，前3次剛好都是50分，包括2019-20的泡泡園區賽季季後賽首輪對爵士隊，就曾在1周內上演2次單場50分美技，第3次則是2020-21賽季對騎士隊。

據ESPN報導，穆雷單場55分是金塊隊史單場第3高的得分紀錄，前2名分別為1978年4月湯普森（David Thompson）攻下的73分，以及去年12月約柯奇曾攻下56分。

穆雷賽後興奮表示，「能夠打出這種比賽實在很令人興奮，我有著全天下最棒的球迷和粉絲，我還能多要求些什麼呢？」

約柯奇攻下26分、15籃板、10助攻，完成本季第25次大三元，賽前他也發送個人的搖頭娃娃給現場觀眾，開心分享今晚球團舉辦的塞爾維亞文化之夜。

據StatMuse統計，全聯盟除約柯奇以外，其餘球員僅湖人隊詹姆斯（LeBronJames）完成10次大三元、達到雙位數場次。

Jamal Murray Nikola Jokic 金塊

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