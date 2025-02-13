NBA／穆雷轟生涯新高55分金塊8連勝 隊友：有人對他說垃圾話

金塊隊當家控衛穆雷（Jamal Murray）開季表現不佳，不過隨著賽季進行，他的手感越來越火熱，今天面對拓荒者隊更攻下生涯新高的55分，幫助金塊以132：121贏球，拿下8連勝。

金塊近期出現不少傷兵，今天波特（Michael Porter Jr.）、葛登（Aaron Gordon）和衛斯特布魯克（Russell Westbrook）都缺陣。不過穆雷上半場火力全開攻進30分，領先19分。拓荒者下半場未放棄追分，但穆雷維持高檔，第三節砍下15分，末節再攻進10分，帶隊拿下勝利。

Jamal Murray took his scoring mile high tonight!



🗻 55 PTS (career-high)

🗻 4 REB

🗻 5 AST

🗻 2 STL

🗻 7 3PM



He becomes the FIRST player in Nuggets franchise history to record 55+ PTS, 5+ AST, & 5+ 3PM in a single game! pic.twitter.com/EmdhPlKGjA — NBA (@NBA) 2025年2月13日

穆雷全場36投20中，得到55分6助攻。約柯奇（Nikola Jokic）繳出26分15籃板10助攻，成為羅伯森（Oscar Robertson）和衛斯特布魯克後，首位生涯3度單季至少25次大三元的球員。

拓荒者西蒙斯（Anfernee Simons）拿到全隊最高的26分，新秀中鋒克林根（Donovan Clingan）也拿下17分20籃板3阻攻，打出生涯代表作。

金塊連2戰擊敗拓荒者，金塊長人納吉（Zeke Nnaji）賽後爆料，「上一場比賽有人對穆雷說垃圾話，他們不該那麼做。當穆雷生氣時，沒人能擋得住他。」

穆雷賽後帶著比賽用球，上面有隊友們的簽名，他說，「我在這已經9年了，這些年來和隊友們培養深厚的化學反應。今晚是他們在照顧我，我把球帶上來，因為沒有他們，我沒辦法做到這一切，這就是我們團隊如此出色的原因。」