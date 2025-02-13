NBA／厄文42分加關鍵攻守 賞巴特勒加盟勇士後首敗
在巴特勒（Jimmy Butler）加盟後拉出一波2連勝的勇士，今天作客獨行俠主場卻踢到鐵板，獨行俠上半場先由湯普森（Klay Thompson）率先在三分線外發難，下半場再由厄文（Kyrie Irving）負責關門，他在下半場進帳個人42分中的27分，幫助獨行俠最終就以111：107中斷勇士2連勝。
勇士與獨行俠在今年交易大限前都完成重磅交易案，其中勇士迎來巴特勒後補齊罰球上的缺口，並在近期連勝公牛、公鹿，至於獨行俠則是用一哥唐西奇（Luka Doncic）換來明星大前鋒戴維斯（Anthony Davis），但不僅戴維斯在轉隊首秀就傷退，連主戰中鋒葛佛（Daniel Gafford）都在前一場比賽第二節就傷退，讓獨行俠頓失禁區重心。
不過今天獨行俠在主場迎戰勇士仍是靠著小陣容打出精彩一戰，尤其是首節開打完後面對老東家的湯普森就連續飆進兩顆三分球，他上半場就砍進4顆三分球，搭配上厄文（Kyrie Irving）在首節就拿下11分，上半場打完獨行俠就保持1分領先。
易籃後，厄文持續火燙手感，在該節中段一度在41秒內連續砍進3顆三分球，幫助獨行俠一度將領先擴大到15分，但在第三節結束前，勇士在柯瑞領軍下打出波11：2的反擊，助勇士追到僅剩5分差距。
第四節兩軍回到拉鋸局面，柯瑞在比賽最後3分30秒時一度投進超前比數的三分球，但手感發燙的厄文接下來連得6分，幫助獨行俠再度要回領先，甚至還在比賽最後17秒製造巴特勒的進攻犯規，幫助獨行俠要回球權，最終獨行俠也以4分差距中斷勇士近期的2連勝。
獨行俠厄文今天進帳全場最高的42分外帶7籃板，湯普森和克里斯提（Max Christie）則皆有17分進帳，至於柯瑞則是拿下勇士最多的25分，但三分球出手13次僅命中4球，也中斷個人連續4場得分30分以上的紀錄，至於巴特勒則是拿下21分、9籃板、7助攻，但仍吞下轉披勇士戰袍後的首敗。
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