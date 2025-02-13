NBA／KD再轟37分仍輸火箭 美媒稱今夏恐與太陽分道揚鑣

鳳凰城太陽隊在今日對陣休士頓火箭隊的比賽中末節崩盤、以111：119落敗，近7戰只贏1場戰績持續下探，目前排名已跌出附加賽之外。杜蘭特（Kevin Durant）今天又轟下37分5籃板9助攻，連兩天都超過30分仍難以力挽狂瀾。

Kevin Durant tonight:



37 Points

9 Assists

5 Rebounds

15/22 FGM pic.twitter.com/2PHc0okzP0 — Hoop Central (@TheHoopCentral) 2025年2月13日

太陽此戰缺少布克（Devin Booker）與比爾（Bradley Beal）雙星，雖然在杜蘭特帶領下前三節還領先火箭，但背靠背作戰體能明顯受到影響，第四節被火箭打出35：19的攻勢徹底擊潰，即便KD在最後讀秒階段飆進三分試圖咬住比分，反攻仍功虧一簣。

火箭全隊多點開花，先發五人得分上雙，其中近期狀態火燙的湯普森（Amen Thompson）攻下18分10籃板11助攻，完成大三元，伊森（Tari Eason）則貢獻全隊最高25分9籃板4助攻，搭配格林（Jalen Green）的22分3籃板5助攻，攜手終結比賽，幫助火箭豪取三連勝。

伊森。 法新社

太陽連兩天輸球不僅凸顯防守與深度問題，也讓杜蘭特的未來動向再度成為焦點。《ESPN》記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）就在節目《Get Up》中透露，聯盟內部普遍認為杜蘭特與太陽將在今夏分道揚鑣。

「他可能會在夏天被交易，」溫德霍斯特表示，「他知道，太陽也知道，整個聯盟都知道。他們會珍惜現在擁有他的時間，但這並不意外。太陽目前戰績不到五成，薪資總額高達2.3億美元，再加上超過1億美元的奢侈稅，這樣的支出與戰績並不匹配。」

"[Kevin Durant is] probably going to get traded this summer. He knows it, the Suns know it, the rest of the league know it. They're gonna enjoy him while they have him."



Brian Windhorst on KD's potential exit from Phoenix this summer.



(via @GetUpESPN)pic.twitter.com/dFQjvdUpj9 — ClutchPoints (@ClutchPoints) 2025年2月12日

杜蘭特目前進入合約倒數階段，預計2026年成為自由球員，因此交易談判時他可能擁有一定的話語權。若他願意與新東家簽下延長合約，他的交易價值將更高。然而，太陽面臨的困境在於，交易杜蘭特意味著必須接受等值薪資回報，這可能無法有效降低薪資壓力，甚至影響球隊的競爭力。

對太陽而言，可能的選擇包括今夏交易杜蘭特，換取年輕球員與資產，或是再打完一季，2026年讓他以自由球員身份離開，然後圍繞布克重建。無論最終決定如何，杜蘭特的去向無疑將成為今年休賽季的最大話題之一。