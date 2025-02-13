NBA／KD再轟37分仍輸火箭 美媒稱今夏恐與太陽分道揚鑣
鳳凰城太陽隊在今日對陣休士頓火箭隊的比賽中末節崩盤、以111：119落敗，近7戰只贏1場戰績持續下探，目前排名已跌出附加賽之外。杜蘭特（Kevin Durant）今天又轟下37分5籃板9助攻，連兩天都超過30分仍難以力挽狂瀾。
太陽此戰缺少布克（Devin Booker）與比爾（Bradley Beal）雙星，雖然在杜蘭特帶領下前三節還領先火箭，但背靠背作戰體能明顯受到影響，第四節被火箭打出35：19的攻勢徹底擊潰，即便KD在最後讀秒階段飆進三分試圖咬住比分，反攻仍功虧一簣。
火箭全隊多點開花，先發五人得分上雙，其中近期狀態火燙的湯普森（Amen Thompson）攻下18分10籃板11助攻，完成大三元，伊森（Tari Eason）則貢獻全隊最高25分9籃板4助攻，搭配格林（Jalen Green）的22分3籃板5助攻，攜手終結比賽，幫助火箭豪取三連勝。
太陽連兩天輸球不僅凸顯防守與深度問題，也讓杜蘭特的未來動向再度成為焦點。《ESPN》記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）就在節目《Get Up》中透露，聯盟內部普遍認為杜蘭特與太陽將在今夏分道揚鑣。
「他可能會在夏天被交易，」溫德霍斯特表示，「他知道，太陽也知道，整個聯盟都知道。他們會珍惜現在擁有他的時間，但這並不意外。太陽目前戰績不到五成，薪資總額高達2.3億美元，再加上超過1億美元的奢侈稅，這樣的支出與戰績並不匹配。」
杜蘭特目前進入合約倒數階段，預計2026年成為自由球員，因此交易談判時他可能擁有一定的話語權。若他願意與新東家簽下延長合約，他的交易價值將更高。然而，太陽面臨的困境在於，交易杜蘭特意味著必須接受等值薪資回報，這可能無法有效降低薪資壓力，甚至影響球隊的競爭力。
對太陽而言，可能的選擇包括今夏交易杜蘭特，換取年輕球員與資產，或是再打完一季，2026年讓他以自由球員身份離開，然後圍繞布克重建。無論最終決定如何，杜蘭特的去向無疑將成為今年休賽季的最大話題之一。
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