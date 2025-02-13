NBA／蜜月期僅1場？唐西奇單節吞5犯 湖人慘敗爵士斷6連勝

超級球唐西奇（Luka Doncic）在湖人隊的處女秀率隊大勝爵士隊，同樣對戰組合2天後卻有截然不同戰況，湖人中鋒海斯（Jaxson Hayes）上半場成傷兵，唐西奇第三節又苦吞5次犯規，被爵士打出一波22：2狂攻奠定勝基，最終以131：119報仇，讓湖人挑戰7連勝失利。

這是唐西奇透過交易加盟紫金軍團後的第2場，再度和偶像「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）一同先發的他首節出賽7分鐘攻下5分、2籃板、2助攻，助隊30：33緊咬比數。

第二節唐西奇開節4分多鐘後回到場上，第一波進攻就上籃得手，助隊打出9：0攻勢，39：37超前；馬卡南（Lauri Markkanen）外線帶動下爵士回敬8：0攻勢，唐西奇「3分打」雖助隊止血，但爵士有威廉斯（Cody Williams）再投帶罰拿下5分，助爵士取得52：42領先。湖人雖有唐西奇和詹姆斯接連飆進外線追分，但爵士有喬治（Keyonte George）最後4秒飆進三分彈，半場打完仍握有64：56優勢。

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唐西奇半場出賽15分鐘，10投5中拿13分是全隊最高，第三節他先傳出助攻給詹姆斯飆進外線，再一次切入後背後傳球找到里夫斯追加三分彈，讓湖人追近比分到69：74，但也在7分44秒時領到單節第3次犯規，讓爵士罰球帶動一波9：0攻勢，喬治和馬卡南再連飆外線，讓爵士攻勢推進到22：2，領先超過20分。

第三節崩盤的湖人，唐西奇打到4分05秒時領到第5犯，儘管里夫斯和肯奈特（Dalton Knecht）節末接連得分，湖人三節打完仍陷入86：104落後。

爵士第四節維持優勢，讓湖人最後7分多鐘就把詹姆斯、里夫斯和八村壘等主力都換下陣，節末亮點成詹姆斯兒子布朗尼（Bronny James），他替補出賽8分鐘，三分球3投2中攻下9分寫下個人新高，但湖人明星賽周前連勝仍告終。

連兩場第四節都坐滿板凳的唐西奇，今天出賽23分鐘，13投6中攻下16分、4籃板、4助攻但也有5失誤，詹姆斯18分，八村壘19分已是湖人最高；馬卡南投進6記三分球在內的全場最高32分，克拉克森（Jordan Clarkson）21分，板凳出賽的喬治挹注20分。