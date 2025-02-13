NBA／布朗森OT致勝跳投助尼克氣走老鷹 錫伯杜：幸運能執教　

老鷹隊楊恩（Trae Young）與尼克隊球迷有許多恩怨情仇，還有「紐約市長」封號，今天兩隊在尼克主場交手，延長賽尼克靠著布朗森（Jalen Brunson）致勝中距離跳投，以149：148驚險帶走勝利。

儘管老鷹在交易大限後實力削減，但與東區強權尼克仍打得激烈。比賽最後7秒尼克領先3分，竟發生發球失誤，老鷹丹尼爾斯（Dyson Daniels）罰進第1球，搶到籃板後，楊恩製造犯規站上罰球線，2罰全中進入延長賽。

延長賽尼克最後一波進攻，布朗森單挑丹尼爾斯中距離命中。隨後楊恩出手被蓋，雖老鷹搶到籃板，但尼恩（Georges Niang）絕殺三分球沒把握，終場就以1分之差落敗。

JALEN BRUNSON GO-AHEAD JUMPER WINS IT FOR NEW YORK 🗽



WHAT A FINISH IN OVERTIME! pic.twitter.com/iNxChjuGGA — NBA (@NBA) 2025年2月13日

尼克明星長人唐斯（Karl-Anthony Towns）全場飆進7顆外線，得到44分10籃板。布朗森拿下36分8助攻，阿丘瓦（Precious Achiuwa）有26分8籃板。

老鷹部分，楊恩得到38分19助攻，丹尼爾斯則有23分4抄截，歐康古（Onyeka Okongwu）21分14籃板，外帶3阻攻2抄截。

尼克隊總教練錫伯杜（Tom Thibodeau）賽後盛讚子弟兵，「這是一支了不起的團隊，我常告訴他們，很幸運能執教他們。你會欣賞他們付出的努力，每個人都為團隊做出犧牲。」