快訊

台中新光三越11樓疑氣爆坍塌 一人無生命跡象…消防局：正釐清是否工安意外

高雄分屍魔家中找到牛排刀！ 懷疑可能用來片人肉片

吉伊卡哇手遊台灣也能玩！1招拿免費貼圖 新中文名稱超台味

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／初代獨角獸技壓溫班亞瑪 綠衫軍輕取馬刺收3連勝

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
波爾辛吉斯（左）、溫班亞瑪(右)。 路透
波爾辛吉斯（左）、溫班亞瑪(右)。 路透

馬刺隊今天作客塞爾蒂克隊主場，在初代「獨角獸」波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）表現技壓溫班亞瑪（Victor Wembanyama）的情況下，馬刺領空權盡失，塞爾蒂克一度領先高達24分，最終「綠衫軍」也在泰托姆（Jayson Tatum）進帳32分、14籃板、7助攻全能數據領軍下，以116：103輕取馬刺，收下3連勝。

塞爾蒂克今天在主場迎戰馬刺，從首節就展現多點開花的攻勢，尤其是禁區雙塔波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）與霍福特（Al Horford）面對溫班亞瑪（Victor Wembanyama），在攻守兩端都能成功牽制對手，加上對上老東家的懷特（Derrick White）在外圍挹注火力，首節打完塞爾蒂克就取得37：19的大幅領先。

第二節塞爾蒂克在泰托姆與波爾辛吉斯領軍下，將領先差距擴大到20分以上，反觀馬刺今天不僅外線手感不佳，團隊三分球39次出手僅命中9球，其中溫班亞瑪6投僅中1，保羅和福克斯也僅有5中1和3中1的表現，讓馬刺在頓失外線火力的情況下，遲遲無法將差距縮小。

易籃後，塞爾蒂克持續占有籃板優勢，團隊全場共抓下56個籃板，比起馬刺多出18顆，其中包括15個進攻籃板，最終塞爾蒂克就在團隊5人得分上雙下，以13分差距收下3連勝。

塞爾蒂克今天以泰托姆拿下32分、14籃板、7助攻表現最佳，波爾辛吉斯則有29分、6籃板，其中包括三分球4投3中，在數據表現上技壓只拿下17分、13籃板的溫班亞瑪，至於馬刺新兵福克斯則有23分、5助攻，但在他加盟的前5場比賽球隊吞下3敗，而保羅則是在本場比賽完成4次抄截，生涯總抄截數登上史上第2名，追平獨行俠總教練基德（Jason Kidd）的2684次。

Kristaps Porzingis Victor Wembanyama 塞爾蒂克 馬刺

延伸閱讀

NBA／維金斯首秀11分、三新援都熄火 熱火遭綠衫軍打趴

NBA／泰托姆苦練投籃出手動作 修正機制火力再升級

NBA／綠衫軍差點浪費20分領先 懷特末節跳出賞騎士第10敗

NBA／塞爾蒂克寫26分大逆轉！泰托姆領軍氣走76人

相關新聞

NBA／用馬里安交易歐尼爾 勇士主帥自曝當年也收到死亡威脅

勇士隊總教練柯爾（Steve Kerr）曾擔任太陽隊總管，他受訪時自曝曾因交易馬里安（Shawn Marion）收到死亡威脅。 日前獨行俠隊將看板球星唐西奇（Luka Doncic）交易至湖人隊

NBA／76人雙星缺陣喬治只拿2分輸籃網 球迷：史上最大搶案

76人隊球星安比德（Joel Embiid）和馬克西（Tyrese Maxey）缺席今天面對籃網隊，沒想到明星前鋒喬治（Paul George）上場36分鐘只進帳2分，76人以96：100輸球，苦吞5

NBA／初代獨角獸技壓溫班亞瑪 綠衫軍輕取馬刺收3連勝

馬刺隊今天作客塞爾蒂克隊主場，在初代「獨角獸」波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）表現技壓溫班亞瑪（Vic...

NBA／不意外！唐西奇湖人處女秀開出亮眼收視率

湖人隊迎接超級球星唐西奇（Luka Doncic）加入，處女秀收視率飆高，最高同時有255萬觀眾收看，和去年平均收視率相...

NBA／拓荒者中鋒艾頓因傷至少缺席4周 探花韓德森退出新秀賽

拓荒者隊日前繳出11戰10勝佳績，但近期苦吞2連敗，又傳出當家中鋒艾頓（Deandre Ayton）將因左小腿拉傷，至少缺席4周。 艾頓前天對上金塊隊比賽中，出戰19分鐘就因傷提前退場，新秀克林

NBA／開心巴特勒加入勇士後能做自己！韋德：像脫韁的野狗

勇士隊在季中交易大限前得到「士官長」巴特勒（Jimmy Butler），此筆交易案外界看法兩極，名人堂球星「閃電俠」韋德（Dwyane Wade）也提出他的看法。 勇士一哥柯瑞（Stephen

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。