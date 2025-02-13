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NBA／76人雙星缺陣喬治只拿2分輸籃網 球迷：史上最大搶案
76人隊球星安比德（Joel Embiid）和馬克西（Tyrese Maxey）缺席今天面對籃網隊，沒想到明星前鋒喬治（Paul George）上場36分鐘只進帳2分，76人以96：100輸球，苦吞5連敗，喬治也被網友罵翻。
籃網已進入重建期，76人則在休賽季以4年2.12億美元簽下喬治，組成三巨頭，沒想到戰績不如預期。
76人第三節只攻下17分，籃網隨後一路掌控比賽節奏拿下勝利。籃網以羅素（D'Angelo Russell）22分表現最佳；76人烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）和葛萊姆斯（Quentin Grimes）都攻下30分。
喬治全場打36分鐘，7投1中，拿下2分6籃板4助攻，外帶2抄截3阻攻。網友們紛紛調侃，「喬治與76人的合約將成為美國史上最大搶案」、「安比德可能因為看你的比賽本季報銷（眼睛受傷）」、「這傢伙有羞恥心嗎」。
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