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NBA／用馬里安交易歐尼爾 勇士主帥自曝當年也收到死亡威脅
勇士隊總教練柯爾（Steve Kerr）曾擔任太陽隊總管，他受訪時自曝曾因交易馬里安（Shawn Marion）收到死亡威脅。
日前獨行俠隊將看板球星唐西奇（Luka Doncic）交易至湖人隊，引發達拉斯球迷們不滿，獨行俠總管哈里森（Nico Harrison）更傳出遭受死亡威脅。
如今柯爾自曝有相同經歷，當年太陽「MSN」連線奈許（Steve Nash）、史陶德邁爾（Amare Stoudemire）與馬里安，以快速球風深受球迷喜愛。不料2008年2月，時任太陽總管柯爾竟把他交易至熱火隊，換來「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）。
這是柯爾擔任總管期間最令人印象深刻的交易，柯爾受訪時回憶，「我用馬里安換來歐尼爾後收到死亡威脅，相關單位調查這件事，我沒有太擔心，覺得就是生氣的人用鍵盤發洩。我理解哈里森，這是艱難的生意，所有人都會很情緒化。」
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