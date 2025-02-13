快訊

中國漫記／非洲解放軍盧安達打剛果 北京如何收拾徒弟？

旅日低價訂房有詐 日本信用卡年盜刷541億日圓

寒冬穿羽絨外套就對了？衣服穿錯順序易失溫，羽絨穿在「這一層」更保暖

NBA／拓荒者中鋒艾頓因傷至少缺席4周 探花韓德森退出新秀賽

聯合新聞網／ 綜合報導
艾頓(左)、韓德森(右)。 路透
艾頓(左)、韓德森(右)。 路透

拓荒者隊日前繳出11戰10勝佳績，但近期苦吞2連敗，又傳出當家中鋒艾頓（Deandre Ayton）將因左小腿拉傷，至少缺席4周。

艾頓前天對上金塊隊比賽中，出戰19分鐘就因傷提前退場，新秀克林根（Donovan Clingan）扛下禁區責任，拿下生涯新高的27分，仍不敵金塊。

艾頓本季出賽40場，平均得到14.4分10.2籃板。除了艾頓外，探花後衛韓德森（Scoot Henderson）也遭遇腳踝傷勢，他本季場均12.4分5.3助攻。拓荒者目前23勝31敗，落後西區第10的勇士隊4.5場勝差。

韓德森也確定退出明星周新秀挑戰賽，將由金塊後衛史特羅瑟（Julian Strawther）遞補。

Deandre Ayton 拓荒者 金塊

相關新聞

NBA／拓荒者中鋒艾頓因傷至少缺席4周 探花韓德森退出新秀賽

拓荒者隊日前繳出11戰10勝佳績，但近期苦吞2連敗，又傳出當家中鋒艾頓（Deandre Ayton）將因左小腿拉傷，至少缺席4周。 艾頓前天對上金塊隊比賽中，出戰19分鐘就因傷提前退場，新秀克林

NBA／不意外！唐西奇湖人處女秀開出亮眼收視率

湖人隊迎接超級球星唐西奇（Luka Doncic）加入，處女秀收視率飆高，最高同時有255萬觀眾收看，和去年平均收視率相...

NBA／開心巴特勒加入勇士後能做自己！韋德：像脫韁的野狗

勇士隊在季中交易大限前得到「士官長」巴特勒（Jimmy Butler），此筆交易案外界看法兩極，名人堂球星「閃電俠」韋德（Dwyane Wade）也提出他的看法。 勇士一哥柯瑞（Stephen

NBA／隨詹皇腳步進入4萬分俱樂部？KD：努力保持穩定

現年36歲的太陽隊球星杜蘭特（Kevin Durant）今天與灰熊隊交手時，達成生涯3萬分里程碑，成為史上第8人，他受訪時表示，尚未放棄追趕詹姆斯（LeBron James）的4萬分成就。 另外

NBA／落後2分不投空檔致敬西蒙斯？安比德懊悔：我該出手

76人隊今天主場迎戰暴龍隊，當家球星安比德（Joel Embiid）關鍵時刻落後2分，有三分球大空檔卻不出手，終場以103：106輸球。 76人三巨頭全員出陣，開局卻被暴龍打出17：4攻勢。安比

NBA／曾要求活塞別交易自己 畢斯利單季三分球寫隊史紀錄

美國職籃NBA底特律活塞今天靠著畢斯利飆進7顆三分球、攻下24分，率隊以132比92輕取芝加哥公牛，拿下3連勝，而畢斯利...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。