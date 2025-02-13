NBA／拓荒者中鋒艾頓因傷至少缺席4周 探花韓德森退出新秀賽

拓荒者隊日前繳出11戰10勝佳績，但近期苦吞2連敗，又傳出當家中鋒艾頓（Deandre Ayton）將因左小腿拉傷，至少缺席4周。

艾頓前天對上金塊隊比賽中，出戰19分鐘就因傷提前退場，新秀克林根（Donovan Clingan）扛下禁區責任，拿下生涯新高的27分，仍不敵金塊。

艾頓本季出賽40場，平均得到14.4分10.2籃板。除了艾頓外，探花後衛韓德森（Scoot Henderson）也遭遇腳踝傷勢，他本季場均12.4分5.3助攻。拓荒者目前23勝31敗，落後西區第10的勇士隊4.5場勝差。

韓德森也確定退出明星周新秀挑戰賽，將由金塊後衛史特羅瑟（Julian Strawther）遞補。