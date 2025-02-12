NBA／開心巴特勒加入勇士後能做自己！韋德：像脫韁的野狗
勇士隊在季中交易大限前得到「士官長」巴特勒（Jimmy Butler），此筆交易案外界看法兩極，名人堂球星「閃電俠」韋德（Dwyane Wade）也提出他的看法。
勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）已經36歲，有傳聞指出勇士在交易大限前，問遍聯盟所有球星交易的可能性，最終拿到35歲的巴特勒，並和他簽下2年1.12億美元新合約。
韋德和巴特勒是馬凱特大學校友，2016-17賽季兩人在公牛隊並肩作戰，擁有好交情。近日韋德在節目上談到勇士這筆交易，「勇士梭哈了，接下來3年都長這樣，當你有史上最偉大球員之一，當他說需要更多幫助，你的責任就是確保他能得到支援。」
韋德也從巴特勒的角度分析此交易案，「這讓我想到馬奎特大學時期的巴特勒，還有他剛到芝加哥成為明星前的樣子。那個像脫韁野狗的巴特勒，因為他現在完全可以做自己。」
「他不再需要擔心每場都要砍56分，他當然可以這樣做，但現在能自由發揮，就像一隻解放的野狗，這樣的巴特勒是不同的，能帶來不同影響，所以我很興奮」韋德說。
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